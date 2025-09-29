Nueva expedición del CONICET: cuándo será y cómo verla

Un equipo del CONICET comenzará este martes 30 de septiembre una exploración científica frente a las costas de Chubut, a bordo del buque oceanográfico Falkor (too). La expedición, que se extenderá hasta el 29 de octubre, se enfocará en dos cañones submarinos de la Plataforma Patagónica, ubicados frente a Rawson y Viedma, con el objetivo de mapear el fondo marino y estudiar cómo estos ecosistemas influyen en la vida cotidiana de los habitantes.

El equipo interdisciplinario buscará analizar la morfología de los cañones submarinos, comprender el comportamiento de las corrientes oceánicas y aportar datos clave sobre la biodiversidad y la conservación marina. Además, se tomarán muestras de agua y suelo, que serán analizadas con equipos de última generación para evaluar la calidad del agua y la estructura del suelo, así como posibles factores que puedan afectar la integridad de estos recursos naturales.

La expedición también incorporará un enfoque social y económico, mediante entrevistas con vecinos y referentes locales, con el objetivo de sumar información sobre cómo las condiciones naturales impactan en la comunidad.

Los estudios forman parte de un proceso más amplio que continuará con el análisis en laboratorio de los datos obtenidos en el relevamiento de campo. Los resultados serán compartidos con autoridades provinciales y organizaciones locales, para contribuir a la elaboración de políticas públicas más eficientes y promover un desarrollo sustentable en la región.

La misión podrá seguirse en vivo a través de YouTube, ofreciendo al público la posibilidad de conocer de cerca los avances de la investigación y las dinámicas de los cañones submarinos del sur argentino.