¿Por qué estarán cerrados los comercios y shoppings el próximo lunes 29 en Neuquén?

El próximo lunes 29 de septiembre los empleados de comercio celebrarán su día, y, debido a eso, tendrán asueto, por lo cual el 80% de los locales y shoppings de la ciudad cerrarán sus puertas, para que todos disfruten de un merecido descanso.

“Los que están agremiados tendrán esta posibilidad, que surgió por una resolución que permite que la fecha del festejo, que es el 26 de septiembre, se traslade al lunes 29. Eso va a permitir que nuestros compañeros tengan un fin de semana largo para compartir” detalló el secretario gral. del Centro de Empleados de Comercio (CEC) Ramón Fernández, en diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550.

“La fecha elegida (por el 26) está relacionada con la creación del primer código de trabajo. Permitir el traslado que habilita el ‘finde’ largo será clave, porque este es el cuarto día que tienen anualmente como asueto los que integran este rubro. Las otras fechas son el 1° de mayo, el 25 de diciembre y el 1° de enero” recordó el secretario.

Más allá de la posibilidad de descansar, se proyecta un evento para que puedan festejar a pleno. “Será de 11 a 17 en nuestro complejo deportivo y recreativo, y se prevé que haya 1200 concurrentes” destacó Fernández.

¿Cómo será el 29 para los vecinos? ¿Quiénes no trabajarán?

El lunes 29 permanecerán cerrados todos aquellos comercios cuyos empleados pertenezcan al gremio que nuclea a ese tipo de trabajadores, Por lo cual se presume que los shoppings, supermercados, hipermercados y locales de diversos rubros de venta al público no brinden atención.

Mirá la nota completa: