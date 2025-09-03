Gaido anunció la inauguración de un nuevo barrio en septiembre y adelantó otros dos más

En un acto histórico, se realizó la cuarta entrega de adjudicaciones del loteo con servicios básicos en Z1 beneficiando a 418 familias, en cuya oportunidad el intendente Mariano Gaido anunció que este nuevo barrio, el sexto en su gestión, será inaugurado el 15 de septiembre en el marco del mes aniversario de Neuquén.

Gaido también anunció que a fines de octubre está previsto entregar el séptimo barrio y en abril de 2026 el octavo. “Esta es una política pública que continúa y que demuestra que la ciudad de Neuquén tiene un superávit y que lo invierte en obras y en su gente”, destacó.

La entrega de las últimas 100 tenencias se desarrolló este martes por la tarde en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, colmado de gente.

Desde que Gaido puso en práctica esta política pública, a través de la creación del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), no se produjeron más ocupaciones de tierras en la capital de la provincia.

“El 15 de septiembre el acto se va a realizar a las 10 de la mañana con las 418 familias que van a poder tomar posesión inmediata del loteo con servicios”, anticipó el mandatario local y sostuvo que este es “uno de los actos más importantes del aniversario de la ciudad por lo que significa un barrio planificado, moderno, donde las instituciones públicas tienen presencia”.

“Es un desarrollo que implica compromiso”, insistió, “es orgullo neuquino”. “Ya completamos más de cinco mil lotes con servicios y vale la pena decir que más del 90% de los beneficiarios paga en tiempo y en forma esos lotes, lo cual nos permite seguir llevando adelante esta decisión”.

Además, recordó que esta política abarca la regularización de asentamientos que durante décadas carecieron de servicios fundamentales. “Tener las cuentas ordenadas tiene que ver con hacer obras, con generar loteos con servicios, que más de 40 instituciones tengan accesibilidad a partir de sorteos públicos, transparentes, y el trabajo de todo un equipo y de empresas neuquinas que -sostuvo- se pusieron la camiseta trabajando día y noche para llegar al 15 de septiembre”.

Del mismo modo, el presidente del IMUH, Marco Zapata, destacó el compromiso continuo de la Municipalidad para seguir desarrollando barrios planificados. Contó el trabajo que conlleva este proceso y anticipó que la semana próxima se llevará adelante el sorteo de las ubicaciones.