Con la temporada de tenis acercándose a su fin, Aryna Sabalenka y Paula Badosa aprovecharon para desconectarse y disfrutar de unos días de vacaciones en Dubái. Ambas son grandes amigas, vínculo que han mostrado públicamente tanto dentro como fuera de las canchas.

Este descanso llega antes del inicio de las WTA Finals, que comenzarán el 1 de noviembre en Arabia Saudí. Durante el fin de semana, las tenistas compartieron en sus redes sociales diversas imágenes y videos donde se las ve relajándose junto a la piscina y mostrando sus habilidades para el baile en TikTok.

Sabalenka, una de las candidatas a mejor jugadora del año, publicó una foto con Badosa acompañada del mensaje “Ha pasado mucho tiempo”, reafirmando la cercanía entre ambas. Además, sorprendió al revelar que había estado en “una cita con alguien especial”, que resultó ser la propia tenista española.

Vacaciones y baile de Badosa y Sabalenka en Dubái

En TikTok, mientras Badosa mostró un video bailando sola, Sabalenka compartió dos clips diferentes demostrando su energía y buen humor. La interacción entre ellas también se reflejó en los comentarios, donde un usuario preguntó quién ganaría en un pulso. La bielorrusa no dudó en responder: “Supongo que ganaría en ese aspecto, ¿no?”. Por su parte, Badosa no ofreció réplica.

La amistad entre ambas ha sido evidente a lo largo del tiempo, y Badosa fue un apoyo importante para Sabalenka tras la pérdida de su expareja. Ahora, antes de la competencia que definirá a las mejores de la temporada, se toman un momento para disfrutar y compartir su complicidad, mostrando otra faceta más allá del deporte.