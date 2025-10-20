El cantante L-Gante volvió a estar en el centro de la polémica luego de un episodio ocurrido en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, tras brindar un recital multitudinario. Según informó un parte policial, el artista fue acusado de conducir a alta velocidad y apropiarse de una moto policial durante varios metros en la localidad bonaerense.

El fin de semana, L-Gante se presentó ante unas 9.000 personas en el marco del 112º aniversario del tren en Roque Pérez. Al finalizar el show, el cantante abordó su vehículo BMW, que fue escoltado para facilitar su salida de la ciudad. Sin embargo, el conductor del auto incrementó la velocidad, complicando el seguimiento policial.

En un cruce de calles, Gutiérrez y Soler, la camioneta se detuvo y L-Gante descendió para subirse a una moto Rouser y avanzar unos metros, para luego regresar a su auto. Esta situación atrajo a varios seguidores, generando un tumulto que obligó a la policía a despejar la zona para evitar accidentes.

Una vez despejado el lugar, el músico Elian Valenzuela —nombre real de L-Gante— tomó una moto policial Gilera Boge 300 que estaba siendo conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone y recorrió varios metros. El oficial intentó detenerlo subiéndose detrás, pero el cantante logró conducir la moto hasta que finalmente fue obligado a bajarse.

Tras esta maniobra peligrosa, L-Gante huyó corriendo hacia su camioneta y escapó a gran velocidad por la Ruta 205 en dirección a Lobos. La Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, encabezada por Luciano Di Grasia, inició una causa por hurto en grado de tentativa contra el artista.

L-Gante roba moto policial y escapa en Roque Pérez

Se confirmó que el recital se desarrolló sin incidentes, pero los problemas comenzaron luego de que el cantante abandonara el predio. Este hecho volvió a poner a L-Gante en el foco público por su comportamiento fuera del escenario.