¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 03 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Parte oficial de Vialidad Nacional

Dos pasos fronterizos a Chile están cerrados y hay rutas con hielo: lo que tenés que saber antes de viajar

Los pasos Samoré y Pino Hachado siguen cerrados; Icalma está habilitado pero con condiciones complicadas.

Por Redacción

Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 10:18
PUBLICIDAD

Rutas transitables con precaución

La Dirección Nacional de Vialidad informó este miércoles 3 de septiembre el estado de las rutas en Neuquén. Todas las nacionales están habilitadas, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo, nevadas y ráfagas de viento en sectores de montaña.

Pasos internacionales

  • Cardenal Samoré: cerrado por nevadas y vientos intensos. El próximo parte se dará a las 11:00 hs.

  • Pino Hachado: cerrado por acumulación de nieve. Nuevo parte a las 10:00 hs.

  • Icalma: habilitado, pero transitable solo con precaución. Se registra formación de hielo y es obligatoria la portación de cadenas.

Zonas con nevadas

  • Ruta Nacional 40 (Siete Lagos): nevadas sin acumulación.

  • Ruta Nacional 40 (tramo empalme RN 237 – Villa La Angostura): neviscas sin acumulación.

Recomendaciones de seguridad

Vialidad recordó que en época invernal es imprescindible:

  • Llevar cadenas para nieve en el vehículo.

  • Conducir a baja velocidad en zonas de montaña.

  • Evitar maniobras bruscas en presencia de hielo.

  • Respetar los partes oficiales y horarios de habilitación de pasos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD