Dos pasos fronterizos a Chile están cerrados y hay rutas con hielo: lo que tenés que saber antes de viajar

Rutas transitables con precaución
La Dirección Nacional de Vialidad informó este miércoles 3 de septiembre el estado de las rutas en Neuquén. Todas las nacionales están habilitadas, aunque se recomienda circular con extrema precaución debido a la presencia de hielo, nevadas y ráfagas de viento en sectores de montaña.
Pasos internacionales
-
Cardenal Samoré: cerrado por nevadas y vientos intensos. El próximo parte se dará a las 11:00 hs.
-
Pino Hachado: cerrado por acumulación de nieve. Nuevo parte a las 10:00 hs.
-
Icalma: habilitado, pero transitable solo con precaución. Se registra formación de hielo y es obligatoria la portación de cadenas.
Zonas con nevadas
-
Ruta Nacional 40 (Siete Lagos): nevadas sin acumulación.
-
Ruta Nacional 40 (tramo empalme RN 237 – Villa La Angostura): neviscas sin acumulación.
Recomendaciones de seguridad
Vialidad recordó que en época invernal es imprescindible:
-
Llevar cadenas para nieve en el vehículo.
-
Conducir a baja velocidad en zonas de montaña.
-
Evitar maniobras bruscas en presencia de hielo.
-
Respetar los partes oficiales y horarios de habilitación de pasos.