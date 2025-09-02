Preventiva para el exdiputado neuquino que fue detenido con 50 municiones en Pino Hachado

La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la prisión preventiva del exdiputado neuquino Edgardo Della Gáspera, acusado de contrabando aduanero ilegal de municiones. El hecho ocurrió el viernes 29 de agosto de 2025, cuando intentó cruzar el paso Pino Hachado hacia Chile con 50 proyectiles Orbea calibre 22 largo ocultos en su camioneta Toyota Hilux.

La medida fue adoptada luego de que el Ministerio Público chileno solicitara endurecer las cautelares que inicialmente consistían en arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

Cómo fue el operativo en la frontera

Según el acta oficial, alrededor de las 9 de la mañana, agentes de Aduana y Carabineros de Chile preguntaron al exlegislador si transportaba elementos prohibidos. Della Gáspera declaró que no llevaba nada y firmó la documentación requerida.

Durante la inspección, los oficiales hallaron la caja con 50 municiones en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor. Ante el hallazgo, el exdiputado reconoció su responsabilidad y afirmó que era consciente de la infracción.

La fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal dispuso que la munición quedara bajo custodia de Carabineros.

Trayectoria política de Della Gáspera

Edgardo Della Gáspera, domiciliado en Loncopué, fue diputado provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) en dos períodos: de 2012 a 2015, durante la gestión de Jorge Sapag, y en 2016, tras reemplazar al fallecido Luis Sapag. Estuvo vinculado a la línea azul del partido, cercana al exgobernador Omar Gutiérrez.

Qué sigue en la causa

La prisión preventiva implica que el exdiputado permanecerá en una unidad carcelaria chilena mientras avanza la investigación por contrabando aduanero e internación ilegal de municiones, delitos que la legislación trasandina considera de gravedad.