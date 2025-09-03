Frío y cielo despejado: el pronóstico para Neuquén este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves 4 de septiembre un día con temperaturas bajas en la provincia de Neuquén, especialmente durante la madrugada, y cielo mayormente despejado en la mayor parte de la jornada. Las ráfagas de viento se mantendrán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, variando de acuerdo con la localidad y la franja horaria.

Neuquén Capital: helada matinal y máxima de 11

En la capital neuquina, la madrugada comenzará despejada con -2 grados y viento leve a moderado del oeste. Durante la mañana se prevé cielo algo nublado con 5 grados y viento del noreste. La tarde alcanzará la máxima de 11 grados con cielo despejado y viento del este, mientras que la noche seguirá despejada con 9 grados.

Zapala: frío persistente durante el día

Zapala registrará -3 grados en la madrugada con cielo despejado y viento del oeste. Durante la mañana se mantendrá algo nublado con 2 grados y viento leve del noreste. La máxima será de 6 grados por la tarde, también con cielo despejado, y la noche repetirá las mismas condiciones con temperaturas cercanas a los 6 grados.

San Martín de los Andes: heladas y sol

La localidad cordillerana tendrá una madrugada muy fría, con -4 grados y viento del oeste. Por la mañana se espera algo de nubosidad con -1 grado, mientras que la tarde alcanzará los 6 grados y la noche bajará a 2 grados, ambas con cielo despejado.

Chos Malal: leve aumento de temperaturas

Chos Malal iniciará la jornada con -2 grados y viento del este. Durante la mañana habrá cielo algo nublado con 1 grado, y la tarde marcará la máxima de 8 grados con condiciones despejadas. Por la noche se mantendrán los 4 grados con viento del sudoeste.