¡De 0° a 31° en pocos días! Cómo será el insólito cambio de clima que llega a Neuquén en estos días

El calor, protagonista en Neuquén

La primavera empezó a mostrar los dientes y esta semana en la ciudad de Neuquén tendrá días más parecidos a enero que a septiembre. El pronóstico anuncia jornadas soleadas, mínimas muy bajas en las mañanas y máximas que treparán hasta superar los 30 grados.

Un combo que entusiasma a quienes ya guardaron la campera, pero que indigna a los fanáticos del invierno que sienten que el frío duró poco.

Día por día: cómo viene la semana en Neuquén

Martes 30

El sol será protagonista desde temprano. La mínima apenas rozará los 2°C, pero a la tarde la temperatura trepará hasta los 23°C. El viento soplará suave, sin grandes complicaciones.

Miércoles 1

Arranca nublado, pero a medida que avance el día el cielo se irá despejando. Será la primera señal de que el calor llegó para quedarse: la máxima alcanzará los 28°C, con una mínima de apenas 4°C. Viento leve, ideal para disfrutar la tarde.

Jueves 2

El día más esperado por los amantes del verano anticipado. La máxima llegará a 31°C, con una mañana fresca de 5°C. El viento será leve y todo indicará que Neuquén vive un verdadero anticipo de enero.

Viernes 3

Otro día caliente, con máximas cerca de los 30°C y mínima de 7°C. Sin embargo, el clima empieza a cambiar: el viento aparecerá con fuerza, con ráfagas que podrían alcanzar los 66 km/h por la noche.

Sábado 4

La primavera recuerda que todavía manda: las temperaturas bajarán, con una máxima de 23°C y una mínima que se desplomará hasta los 0°C. El viento se mantendrá en niveles moderados, alrededor de los 45 km/h.

Domingo 5

El cierre de la semana será fresco y ventoso. El cielo permanecerá cubierto, con una máxima de 23°C y una mínima cercana a los 3°C. El viento, otra vez protagonista, aunque con menor intensidad que el viernes.

¿Lluvias a la vista?

El pronóstico es claro: no se esperan precipitaciones para los próximos siete días en la capital neuquina. Todo apunta a un combo de sol, calor y viento, que marcará el pulso de esta semana.