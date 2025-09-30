Rescataron a 46 perritos salchichas en Puerto Madryn: serán dados en adopción

Un grupo gigante de cachorritos quedó al resguardo del área de zoonosis de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, que busca a posibles adoptantes para que se hagan cargo de la tenencia responsable de los tiernos animalitos, que fueron rescatados del tráfico.

Ocurre que los perritos estaban en un departamento ubicado en pleno centro de la ciudad, pero en condiciones de extremo hacinamiento. El maltrato al que eran sometidos (en la búsqueda de comercializarlos, buscando obtener el precio más alto por su adquisición) fue denunciado por vecinos de la vivienda, en la que residía una mujer, que ahora quedó inmersa en una causa, en la que se la imputa por el cuestionable hecho.

Tenencia responsable

Los canes son todos de raza. Cuarenta y seis de ellos son de los popularmente conocidos como ‘salchichas’ dachshund, pero también hay otros diez, entre labradores y bulldogs.

Ahora, zoonosis busca que, para acceder a una mejor calidad de vida, los animales puedan quedar a cargo de cuidadores transitorios, que a futuro podrían adoptarlos. Del tema se está ocupando la fiscalía de Madryn, que dio a conocer un link para que los que quieran inscribirse vuelquen sus datos, y puedan quedar a cargo de alguno de estos perritos.

Para acceder al link, hay que ingresar a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzAISNP4P6UQt1iBoNqWBHmOJV0RbV28f3lTagpAdbiFMJVg/viewform?pli=1