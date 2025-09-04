Más de 5.000 corredores participarán en una nueva edición de Mi Ciudad Corre

En el marco de los festejos por el 121° aniversario de la ciudad, este domingo se realizará la cuarta edición de Mi Ciudad Corre, una de las propuestas deportivas más esperadas del año que ya superó las 5.000 inscripciones.

La largada oficial será a las 9.30 en la explanada del monumento a San Martín, en la intersección de avenida Argentina y Roca. Desde allí, corredores y caminantes darán vida a un evento que combina deporte, encuentro, identidad y celebración.

“Es un orgullo contar con esta cuarta edición. Estoy agradecido por el acompañamiento de empresas e instituciones privadas para que pueda realizarse. Esperamos superar la convocatoria del año pasado y que todos disfruten no solo de la carrera, sino también de los espacios que ofrece la ciudad”, expresó el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli.

El funcionario detalló que las categorías en esta edición son: Kids (para niñas y niños acompañados por adultos), 2K (caminata con animales no humanos), 5K (para recreativos), 10K Competitiva (para corredores locales y regionales, con clasificación por categorías etarias), y 21K Media Maratón (también con divisiones por edades).

Serenelli remarcó que el encuentro contará con un importante operativo de seguridad: habrá ambulancias, personal médico, efectivos de la Policía provincial, Defensa Civil y agentes de Tránsito municipal.

También se dispondrán puntos de hidratación, puestos de control y baños químicos en la largada y llegada.

En relación a la circulación vehicular, advirtió que el corte más complejo será en la avenida Mosconi, mientras que en el resto de los puntos la interrupción será momentánea y se levantará a medida que pasen los corredores.

Los participantes de las categorías competitivas podrán retirar su remera oficial el sábado, de 10 a 13, en la avenida Argentina. A partir de las 14 será el turno de los inscriptos en las categorías recreativas.

“Estamos muy contentos y con grandes expectativas por la cantidad de participantes. Es un evento que crece año a año y que ya forma parte de la identidad de nuestra ciudad”, concluyó Serenelli.