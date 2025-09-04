El 19 de septiembre se inicia el pago por zona desfavorable a policías retirados en Río Negro

El Gobierno de Río Negro anunció que a partir del 19 de septiembre comenzará a hacerse efectivo el pago por zona desfavorable a policías retirados y pensionados, en el contexto de una reparación histórica que alcanza a 4.627 beneficiarios. La medida fue confirmada por el gobernador Alberto Weretilneck, quien destacó que se trata de “un paso con profundo sentido de justicia” para quienes dedicaron su vida al cuidado de la comunidad. La inversión total será de $23.700 millones, con prioridad para los agentes mayores de 80 años.

“Cumplimos con la palabra empeñada, porque entendemos que este derecho pendiente debía convertirse en realidad, especialmente para quienes ya tienen más de 80 años y no podían seguir esperando”, expresó Weretilneck.

La decisión se formalizó tras un proceso de diálogo con referentes policiales, centros de retirados y la Mutual Policial, y representa un reconocimiento institucional a años de servicio que no habían sido contemplados por cuestiones legales.

El cronograma de pagos contempla tres etapas, según la edad de los beneficiarios: el 19 de septiembre comenzarán a cobrar los retirados y pensionados mayores de 80 años; el 22 de septiembre lo harán quienes tengan entre 75 y 79 años; y el 23 de septiembre se completará el pago para quienes tengan menos de 75 años. Además, se establecieron modalidades de hasta 18 cuotas, adaptadas a cada grupo etario, con el objetivo de garantizar equidad y previsibilidad en la liquidación.

El anuncio fue realizado en un encuentro encabezado por los ministros de Seguridad, Daniel Jara, y de Hacienda, Gabriel Sánchez, junto a representantes de los centros de retirados de Viedma, Roca, Cipolletti, Bariloche, Villa Regina, el Círculo de Oficiales y Suboficiales y de la Mutual Policial. Allí se presentó el detalle técnico del beneficio, que será incorporado como ítem específico en los haberes previsionales, con impacto directo en la calidad de vida de los exagentes.