¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
En riesgo de vida

Calf denunció que hay más de 3.000 familias enganchadas a la luz en Neuquén

El encargado de Normalización de Loteos de la cooperativa, Martín Manríquez, advirtió sobre la grave situación de conexiones eléctricas clandestinas en la meseta neuquina. Advierten por los riesgos de electrocución o incendios.

Por Redacción

Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 14:08
PUBLICIDAD

La muerte de una yegua por una descarga eléctrica volvió a poner en evidencia un problema que crece en Neuquén: las conexiones eléctricas clandestinas. “No fue una tragedia con personas de casualidad”, admitió Martín Manríquez, a cargo del departamento de Normalización de loteos Sociales de la cooperativa Calf, quien detalló que en la ciudad existen 42 sectores con servicios irregulares y más de 3.000 familias enganchadas solo en la zona de la meseta.

El representante de la cooperativa explicó al programa La primera mañana por AM550 que la situación es crítica: “No hablamos solamente de pérdidas económicas. Estamos hablando de riesgo de vida. Hemos tenido casos donde personas fallecieron por sobrecalentamiento de cables o instalaciones precarias”.

Según Manríquez, la regularización no es sencilla porque depende de quién sea el titular de las tierras ocupadas —provincia, municipio o privados— y porque se requieren importantes obras de infraestructura. “La solución no es ir y cortar. La solución es ir y mejorar el servicio, colocar transformadores, planificar redes seguras y dar acceso formal a los vecinos”, remarcó.

Desde CALF aseguran que en los últimos cinco años lograron regularizar más de 5.000 lotes, pero reconocen que el proceso es lento y costoso. Mientras tanto, aplican protocolos de emergencia junto a Defensa Civil y el municipio para retirar cables colgados, postes caídos o transformadores en riesgo.

“Lo que buscamos es al menos disminuir el peligro hasta que lleguen las obras definitivas. Pero la urgencia es ahora: cada conexión clandestina es una bomba de tiempo”, advirtió Manríquez.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD