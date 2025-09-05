Choele Choel: padre sin trabajo: abuelos cubrirán alimentos de su nieto

La crisis económica pegó fuerte a un obrero rural de Valle Medio, quien debió dejar la región en búsqueda de trabajo, sin poder cumplir en los aportes económicos para la manuntención de su hijo. El caso familiar se resolvió de una manera poco habitual: fueron los abuelos paternos quienes salieron a cubrir la cuota alimentaria de su nieto.

El conflicto familiar empezó cuando el padre del chico perdió su empleo en una frutícola y se vio obligado a mudarse de localidad en busca de changas. Esa situación lo dejó sin poder aportar dinero ni mantener contacto frecuente con el nene, que está en edad escolar.

Ante la falta de recursos, la madre del menor recurrió al Centro de Atención de la Defensa Pública (CADEP) de Choele Choel, donde se abrió una instancia de mediación. En la mesa estuvieron la mamá, el papá y también los abuelos paternos, convocados de acuerdo al Código Civil, que habilita a reclamarlos cuando el progenitor incumple.

Al principio, los abuelos quedaron desconcertados por la cédula judicial, pero después entendieron el objetivo de la convocatoria y accedieron a colaborar. De esta manera, se comprometieron a sostener la prestación alimentaria hasta que el padre logre un nuevo trabajo estable.

Además, la mediación permitió redefinir el régimen de comunicación. Los abuelos, que viven en la misma localidad que el niño, se harán cargo de acompañarlo por las tardes y llevarlo a sus actividades. En paralelo, el padre podrá compartir fines de semana por medio con su hijo en la ciudad donde está radicado.

En cuanto a la cuota alimentaria, se logró que los abuelos paternos colaboraran de manera solidaria con la prestación alimentaria mientras el padre consigue un trabajo que le permita volver a cumplir. El Código Civil habilita a la Justicia a llamar a los padres de uno de los progenitores para que los derechos del menor se respeten.