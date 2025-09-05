Damián Cazeneuve y un invitado internacional ofrecerán un concierto de guitarra clásica

El próximo viernes 12 de septiembre a las 21, el reconocido guitarrista local Damián Cazeneuve compartirá escenario con el concertista español Miguel Trápaga en el Complejo Cultural Cipolletti. Será una noche dedicada íntegramente a la música española para guitarra.

El escenario del Complejo Cultural Cipolletti se prepara para una velada musical única: un concierto íntimo que reunirá a dos grandes referentes de la guitarra clásica, con un repertorio cuidadosamente seleccionado para homenajear a los más grandes compositores españoles.

“El concierto va a ser muy bonito desde todo punto de vista”, adelantó Damián Cazeneuve en el programa Entretiempo que se transmite por AM550. El evento contará con la participación especial de Miguel Trápaga Sánchez, destacado guitarrista español y jefe de cátedra del Real Conservatorio de Madrid, quien se encuentra de gira por Argentina con presentaciones en Buenos Aires, Tucumán y San Juan.

La noche comenzará con la participación de un joven guitarrista cipoleño, ex alumno de Cazeneuve, que abrirá el evento como invitado especial. Luego será el turno del propio Damián, y la segunda parte estará a cargo de Trápaga. Todo el repertorio estará enfocado en la música española para guitarra.

Entre los compositores elegidos se encuentran Francisco Tárrega, Joaquín Rodrigo, Isaac Albéniz (cuyas obras fueron adaptadas de piano a guitarra por Andrés Segovia), Enrique Granados y Moreno Torroba, entre otros.

“Vamos a tocar obras muy emblemáticas del repertorio español. Es música que te transporta directamente a Andalucía, con toda esa cadencia tan seductora”, expresó Cazeneuve tras interpretar en vivo un fragmento del clásico "Capricho Árabe" de Tárrega, pieza que también será parte del concierto.

Además del concierto, el sábado 13 de septiembre Trápaga ofrecerá una masterclass destinada a guitarristas de la región. Será en la Academia de Guitarra, ubicada en Antofagasta 340, Cipolletti. Las inscripciones ya están abiertas para quienes deseen participar como alumnos activos u oyentes.

La cita es el viernes 12 a las 21 en el Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57. Las entradas tienen un valor accesible de $15.000, con la intención de que el precio no sea un impedimento para disfrutar de este espectáculo de jerarquía internacional. “Queremos que venga la mayor cantidad de gente posible. Es una oportunidad única tener a un músico de este nivel en nuestra región”, cerró Cazeneuve.