Plottier será sede de un encuentro sobre inteligencia artificial, liderazgo y transformación digital

El próximo viernes 13 de septiembre a las 10 de la mañana, en el entorno natural de La Reserva, Barrio Privado de Plottier, se llevará a cabo una nueva edición de NLINEA Summit, un encuentro exclusivo que invita a empresarios, líderes y profesionales a abrir la conversación sobre inteligencia artificial, liderazgo y el futuro de los negocios.

Con una propuesta que combina charlas inspiradoras, espacios de networking real y una mirada estratégica sobre los cambios que están transformando al mundo empresarial, NLINEA Summit se consolida como un evento clave para quienes buscan adaptarse y crecer en contextos de transformación constante.

Durante la jornada, se abordarán temáticas vinculadas a la inteligencia artificial aplicada a procesos de negocio, nuevas formas de liderazgo en tiempos de incertidumbre, herramientas digitales para potenciar la productividad y la creatividad, y espacios de intercambio con referentes del sector comercial y corporativo.

La agenda contará con la participación de tres oradoras destacadas: Janet Giménez, coach ontológica especializada en liderazgo, quien abordará cómo liderar equipos en momentos de cambio. Alejandra West, directora de MarketiMente, quien expondrá sobre cómo integrar la inteligencia artificial en empresas sin perder autenticidad ni propósito. Y Agustina Torres, influencer y estratega de marca personal, que brindará claves sobre cómo incorporar contenido digital e influencia de forma estratégica.

Las tres oradoras del evento.

El evento está dirigido a dueños de pymes, líderes de equipos, gerentes, profesionales de sectores como el petrolero, turístico, gastronómico, inmobiliario y comercial, que deseen conectar con el avance tecnológico actual y tomar decisiones más conscientes y sostenibles para sus negocios.

Información a tener en cuenta:

Fecha: Viernes 13 de septiembre

Hora: 10:00 hs

Lugar: La Reserva – Barrio Privado, Plottier

Para más información podes acceder al Instagram: @nlinea.summit y conseguir las entradas en: https://www.passline.com/eventos/nlinea-summit-2da-edicion