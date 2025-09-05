La contundente prueba de que Nico González y Sabrina Rojas están en pareja

El pasado mes de julio, en el programa LAM (América TV), se difundieron imágenes de una conversación entre Sabrina Rojas y el futbolista Nico González en un boliche, generando de inmediato un gran revuelo mediático. La interacción entre ambos despertó especulaciones sobre una posible relación sentimental.

En aquel momento, la conductora de Pasó en América fue categórica al desmentir cualquier vínculo romántico con el jugador de la Selección Argentina. Por su parte, Nico González continuaba en pareja con Paloma Silberberg, con quien llevaba tres años de noviazgo. Sin embargo, semanas más tarde, se confirmó la ruptura de la pareja.

Recientemente, en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), se afirmó que Sabrina Rojas asistió al estadio Monumental para ver a la Selección Argentina acompañando al futbolista, lo que reforzó las versiones sobre un acercamiento entre ambos tras la separación de Nico.

El periodista Gustavo Méndez explicó en el ciclo: “Sabrina está como tercera en discordia. Según las redes, se los vio charlando muy cerca y de manera muy cariñosa. Poco después, Nico confirmó su separación de Paloma Silberberg”. En el piso se especuló que el reciente final de la relación del futbolista coincidió con la aparición de las imágenes en el boliche.

Al ser consultada sobre aquel encuentro, Sabrina Rojas aclaró: “Charlé con él en un lugar lleno de gente, como suelo salir con amigas. Me saqué fotos con algunos chicos que estaban ahí, que entendí eran amigos de él. Hablamos por la música, no había nada romántico”. La actriz sostuvo que la situación fue malinterpretada por los medios y las redes sociales.

Por su parte, Paloma Silberberg habló sobre los motivos de su separación con Nico González. “Pasaron muchas cosas que marcaron los límites de la relación. El video no fue el detonante, simplemente nos dimos cuenta de que nuestras prioridades habían cambiado”, explicó la modelo en Intrusos (América TV).

La ex pareja del futbolista también hizo hincapié en lo difícil que fue tomar la decisión de dejar su vida en el extranjero para estar junto a Nico González, pero aclaró que no buscaba compensación económica alguna tras la ruptura. “Me volví a Argentina sin un peso, pero no me interesa ningún reclamo. Lo hice por amor y ahora sigo adelante”, expresó.

Entre los rumores y las aclaraciones, los indicios de un vínculo entre Nico González y Sabrina Rojas parecen ir más allá de una simple amistad. La asistencia de la actriz a los eventos deportivos del futbolista y la cercanía de ambos en público refuerzan la teoría de que, tras la separación de Nico, habría comenzado una nueva etapa para la pareja.