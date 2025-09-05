Boxeo: el neuquino Germán Tapia peleará por el título argentino en Buenos Aires: a qué hora y cómo ver el combate

En el micro estadio de Junín, Buenos Aires, el oriundo de Picún Leufú, Germán Tapia, se presentará en la noche de hoy viernes frente al local David Benítez, en búsqueda del título Argentino de boxeo vacante en categoría Supermediano.

Luego de la presentación de Panguilef, hace tres semanas, el boxeo neuquino volverá a tener una chance nacional de volver a tener un campeón argentino, esta vez en los puños de Germán Tapia, quien registró en la balanza 76.200 kg, a una pelea esperada para el boxeador de Puños para la Vida, que viene en ascenso y que ahora tiene la gran chaces nacional.

En sus 10 presentaciones en el plano profesional, suma 6 triunfos, 4 de ellos por KO, dos derrotas y 2 empates. En su última presentación superó antes de las tarjetas, más precisamente en el primer round, a Néstor Campos en Cutral Co el 6 de junio. el boxeador, que supo ser campeón provincial en amateur, mostró condiciones en sus diferentes presentaciones.

Del otro lado del ring estará David Benítez, quien registró 75.700 kg en el pesaje oficial. A diferencia de Tapia, llega con una amplia cantidad de peleas en su poder, donde registra 12 triunfos, 4 de ellos por KO, 10 derrotas y no tiene empates. En su última pelea superó a Gabriel Díaz por KO el 24 de Mayo de este año.

El combate, pautado a 10 round, será transmitido por Fox Sport. Será el fondo de una velada que iniciará a las 21hs con tres peleas preliminares.