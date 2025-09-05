Independiente hizo un fuerte descargo luego de la sanción de la Conmebol

El jueves por la tarde la Conmebol emitió el polémico fallo del encuentro entre Independiente vs U de Chile, donde se aplicaron duras sanciones a ambas instituciones y se le dio el partido perdido al club argentino. Ante esto, la institución de Avellaneda elevó una nota dirigida al presidente Alejandro Domínguez, donde acusa “La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”.

El fuerte descargo, se critica la decisión del tribunal de penas de la Conmebol, argumentando como “La decisión sienta un precedente nefasto”. “Un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como “premio” la clasificación desde un escritorio. En otras palabras, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final“.

Comunicado oficial de Independiente, que lo dio a conocer mediante sus redes

Por otro lado, exige al ente madre del fútbol sudamericano que “se restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol” argumentando este pedido por “No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles”.

En las últimas horas, se dio a conocer que el presidente Néstor Grindetti y el Secretario Daniel Seoane, apelarán la sanción en todos sus términos, no solo en la descalificación, como así también el jugar a puertas cerradas.

Independiente recibió, además de la descalificación de la Conmebol Sudamericana, la sanción de jugar por 7 partidos a puertas cerradas en competencias Conmebol cuando sea local. Además de una multa de 100 mil dólares