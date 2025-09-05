Neuquén entrega 2.200 notebooks a estudiantes del nivel Superior

El Gobierno provincial avanza en la entrega de notebooks a estudiantes de nivel Superior, como parte de las políticas de acompañamiento a la terminalidad académica. En total se distribuirán 2.200 computadoras personales que serán destinadas a jóvenes de toda la provincia, dentro del marco del programa Becas Gregorio Álvarez.

La distribución de los equipos está a cargo de la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación. El equipamiento ya comenzó a llegar a puntos de referencia cercanos a las casas de estudio de las y los beneficiarios, con el objetivo de facilitar su acceso.

Desde la cartera educativa se destacó que se busca reducir las distancias que recorren los estudiantes para acceder a las notebooks. Por eso, los lugares de entrega se encuentran también en ciudades fuera de la provincia, como Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza capital y San Rafael, además de las regiones Confluencia, Alto Neuquén y del Pehuén.

Los estudiantes recibirán información a través de sus datos de contacto sobre el lugar, día y horario para retirar las computadoras. Asimismo, se comunicará próximamente la entrega a becarios de las regiones Lagos del Sur, Vaca Muerta, Comarca Petrolera y Del Limay.

Las computadoras se consideran herramientas tecnológicas que fortalecen el proceso de aprendizaje de los futuros profesionales. Esta acción se suma al aporte económico y al acompañamiento pedagógico mediante tutorías brindadas por la Asociación Conciencia.

Durante el primer encuentro de becarios, en julio, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la entrega de las primeras 665 notebooks. En total, el programa de becas provinciales permitirá la distribución de 2.200 equipos adquiridos especialmente para esta política de inclusión educativa.