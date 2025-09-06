Cómo estará el tiempo este domingo en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén este domingo 7 de septiembre. La jornada presentará condiciones de nubosidad variable en Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 18 grados y vientos que en algunas áreas registrarán ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Neuquén Capital: cielo nublado y vientos moderados

En la capital provincial se prevé una madrugada y mañana parcialmente nubladas con temperaturas de 9 y 4 grados respectivamente. Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que por la noche descenderá a 12 grados con vientos moderados del oeste.

Zapala y Chos Malal: ráfagas hacia la noche

Zapala tendrá temperaturas entre 3 y 15 grados, con incremento de nubosidad hacia la tarde y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche.

En Chos Malal se esperan valores similares, con máximas de 16 grados y ráfagas nocturnas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del oeste.

San Martín de los Andes: ráfagas más intensas

En San Martín de los Andes, la jornada comenzará algo nublada con 5 grados y vientos leves, pero se intensificarán por la tarde y noche con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 10 grados.