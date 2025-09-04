Despejado, fresco y algunas ráfagas nocturnas: el detalle del pronóstico para Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico para la provincia de Neuquén este viernes 5 de septiembre, que anticipa una jornada con cielo despejado en todas las localidades principales y temperaturas que oscilarán entre los -2 y los 12 grados, con vientos del sector norte que se intensificarán por la tarde y noche, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en la capital provincial.

Neuquén Capital: ráfagas hacia la noche

En la ciudad de Neuquén, se espera una madrugada despejada con 1 grado y vientos leves del noreste. Durante la mañana, la temperatura descenderá a -1 grado con viento norte suave. La tarde alcanzará los 12 grados, mientras que hacia la noche la temperatura se mantendrá en 10 grados, con viento del norte entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

Zapala y San Martín de los Andes: mañana fría y tarde templada

En Zapala, la madrugada y la mañana presentarán valores de -1 y -2 grados, con viento leve del noreste y noroeste respectivamente. La tarde llegará a 11 grados y el viento aumentará desde el norte, mientras que por la noche la temperatura descenderá a 5 grados.

San Martín de los Andes tendrá condiciones similares: una madrugada de -1 grado y mañana de -2, ambas despejadas y con viento débil del este y noreste. La tarde alcanzará los 10 grados y la noche se mantendrá en 5 grados, con viento del sudoeste de baja intensidad.

Chos Malal: estabilidad y cielo despejado

Para Chos Malal, el SMN prevé cielo despejado durante toda la jornada. Las temperaturas irán de -1 grado en la madrugada a 11 grados por la tarde, con viento variable, predominando el este y el norte durante el día y el sur hacia la noche, cuando se registrarán 5 grados.