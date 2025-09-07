La Provincia de Buenos Aires elige 46 diputados y 23 senadores para definir el mapa de la Legislatura 

Los bonaerenses elegirán este domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias que resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof pueda garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato.

Se trata de la primera vez que la provincia de Buenos Aires realice sus comicios en forma separada del calendario nacional del 26 de octubre, en medio de una fuerte polarización entre el presidente Javier Milei y Kicillof, quienes tuvieron la hegemonía de la campaña tras la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para las elecciones de hoy estaban habilitados 14,3 millones de bonaerenses para elegir 46 diputados en cuatro secciones electorales y 23 senadores en las otras cuatro secciones.

Se elegirán 18 diputados en la Tercera Sección electoral (conurbano bonaerense); 11 bancas en la Segunda Sección, ubicada en el norte del interior de la provincia; 11 diputados en la Sexta, en el sudoeste de la provincia y 6 en la Octava, que corresponde a La Plata.

En tanto, los senadores se elegirán en las siguientes secciones: 8 en la Primer,a ubicada en el norte del conurbano; 7 en la Cuarta Sección, en el noroeste bonaerense; 5 en la Quinta Sección, que abarca la Costa Atlántica, y 3 en la Séptima, en la zona centro del interior.

El peronismo tendrá un fuerte desafío porque pondrá en juego 19 de sus 37 bancas en la Cámara de Diputados y 10 de las 21 en el Senado.

La alianza entre LLA y el PRO pondrá en juego 13 de sus 26 bancas en diputados, aunque la mayoría corresponde al macrismo, y cinco de sus 13 escaños en el Senado.

Uno de los temas que estuvo en medio de la polémica fue el de las candidaturas testimoniales, ya que por Fuerza Patria se presentan como candidatos la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y los alcaldes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y es probable que varios de ellos no asuman su banca.

Unión por la Patria (UxP), que hoy se presenta como Fuerza Patria, pondrá en juego 19 bancas que obtuvo en 2021, de las cuales 8 corresponden a la Tercera Sección electoral; 4 a la Segunda Sección; 4 a la Sexta y 3 a la Sección Capital de La Plata.

En la Tercera Sección electoral, los principales candidatos de Fuerza Patria son Magario; los dirigentes de la Cámpora Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares; Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone y José Galvan.

Los primeros candidatos del interior de la provincia son Diego Nanni (Segunda Sección), Alejandro Dichiara (6Sexta Sección) y Ariel Archanco, de la Octava.

La alianza Libertaria arriesga 13 de sus 25 diputados, de los cuales cuatro pertenecen a los libertarios y ocho al PRO, y que corresponden cuatro a la Tercera Sección Electoral, 3 a la Segunda , 4 a la Sexta Sección rlectoral y dos al distrito de La Plata.

Los principales candidatos del conurbano son Maximiliano Bondarenko; María Stololano del PRO; Luis Ontiveros, Florencia Retamoso y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

En el interior de la provincia, por la alianza de derecha compiten por la Segunda Sección Natalia Blanco; por la Sexta Oscar Liberman y por La Plata Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni.

El radicalismo pone en juego entre las dos secciones, que suman 15 lugares, el 70 por ciento de sus bancas, ya que arriesga 10 diputaciones.

Un sector de la UCR va con el Frente Somos y allí se postulan por la Tercera Sección Electoral el radical Pablo Domenichini; por la Sexta Andrés De Leo y por la Octava Pablo Nicoletti.

El centenario partido no se postula en la Segunda Sección electoral, donde tiene fuerte influencia el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, cuyo hermano Santiago encabeza la lista de Hechos.

Para el Senado, en tanto, el bloque de Unión por la Patria (UxP), que tiene 21 bancas, tres menos del quórum propio, pone en juego 10 escaños de los cuales siete legisladores responden a Cristina Kirchner, uno a Kicillof y uno a Sergio Massa. El último, Eduardo Bucca, no está alineado con ningún sector.

Los principales candidatos de la Primera Sección Electoral son Gabriel Katapodis, Malena Galmarini, Mario Ishii y Mónica Macha.

En el interior de la provincia postulan a la camporista Fernanda Raverta, por la Costa Atlántica (Quinta sección); Diego Videla (Cuarta) y María Luis Laurini.

La Alianza entre la Libertad Avanza y el PRO tienen entre los dos bloques 13 legisladores, y pone en juego 5 bancas.

Los principales candidatos de la coalición de derecha son Valenzuela, María luz Bambaci, Luciano Olivera y Marisa Pirillo, por la Primera.

Mientras por la cuarta se postulan Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo y Matías Ranzini; por la Quinta Montenegro y Cecilia Martínez.

En tanto, la agrupación Somos, integrada por peronistas, ex macristas y radicales, entre otras agrupaciones, postula a los intendentes de Tigre, Julio Zamora, y de Junín, Pablo Petrecca.