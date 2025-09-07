De prófugos a detenidos: cayeron cuando fueron a votar en Buenos Aires

Varios prófugos de la Justicia fueron detenidos durante la jornada electoral de este domingo, ya que en operativos coordinados la Policía Bonaerense detuvo a tres hombres buscados por graves delitos en Tigre, Quilmes, La Matanza y Berisso, cuando se apersonaron para votar en sus respectivas mesas electorales.

Los agentes de la DDI de Quilmes y del GTO de Tigre contaban con los oficios judiciales y la información electoral de los buscados, y según supo Noticias Argentinas, la policía montó operativos encubiertos en las escuelas, esperando el momento del sufragio para no interrumpir el comicio y asegurar la detención sin poner en riesgo a otros votantes.

En General Pacheco (Tigre), personal policial detuvo en el Colegio N° 14 (mesa 537) a A. R. D., quien tenía un pedido de captura activa por “abuso sexual agravado por el vínculo y guarda”. Según el parte policial, la víctima del prófugo es su propia hija menor de edad. Interviene la UFI de Abuso Sexual de Tigre.

En Quilmes, la DDI local concretó dos detenciones clave este mediodía:

En la Escuela EP N° 35 (calle Craviotto), fue detenido L. M. A. (38), quien estaba buscado por “privación ilegítima de la libertad” (secuestro), a pedido del Juzgado de Garantías 6 de Florencio Varela.

En la Escuela EP 2 (calle 806), cayó D. D. J. (38), imputado por “abuso sexual agravado”, a solicitud del Juzgado de Garantías 2 de Quilmes.

Estos casos se suman al ocurrido esta mañana en Isidro Casanova (La Matanza), donde otro hombre (O. B. D., 54) que también estaba prófugo por abuso sexual fue detenido por la DDI local al ingresar a la escuela para votar.

Otro caso en Berisso

Un joven de 23 años (R.J.C.), que estaba prófugo acusado de apuñalar y dejar al borde de la muerte a otro hombre durante una pelea ocurrida ayer sábado en Berisso, fue detenido este domingo por la Policía Bonaerense cuando se presentó a votar en las elecciones provinciales.

El hecho de sangre ocurrió el sábado 6 de septiembre en la intersección de las calles 37 y 177 de Berisso. La víctima (L. S. Aguirre, 29) fue trasladada al Hospital Mario Larrain donde permanece “estable, pero bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida”.

Según supo Noticias Argentinas, la DDI de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta (UFIJ 11), identificó al atacante en tiempo récord mediante cámaras y testimonios, obteniendo una orden de detención por “Homicidio en Grado de Tentativa”.

Sabiendo que el prófugo debía votar hoy, la policía montó un operativo encubierto en la Escuela EP N° 10 (ubicada en calles Montevideo y 74, Berisso). Cuando R. J. C. llegó al establecimiento para emitir su sufragio, fue “inmediatamente detenido” por los agentes, quienes tomaron los recaudos para no interrumpir el normal desarrollo de la votación.