Identidad Albinegra, el proyecto impulsado por hinchas de Cipolletti, concretó la entrega de las primeras 2100 camisetas del club a los niños de diferentes barrios de la ciudad.

La idea impulsada por Carlos Pérez replicó lo hecho por Los Andes, el club del Gran Buenos Aires, con el fin de reflotar la pasión por los colores de la ciudad.

Así fue como a principios de año se pusieron a trabajar en la venta de abonos que por un valor de $7500 le otorgaba a los donantes una casaca para los más necesitados y un banderín de recuerdo por su colaboración.

A la cruzada puerta a puerta se sumaron algunas empresas privadas y hasta la Municipalidad de Cipolletti, lo que fue elevando los objetivos iniciales de 1000 camisetas.

La acción terminó llegando a 2100 personas que sólo debieron llenar un formulario para acceder a la prenda. Lo único que se pidió por parte de los organizadores es que aquellos vecinos que sí consideraban estar en condiciones de poder comprar la camiseta por sus propios medios, no le quitaran cupos a los que no.

Con el mismo espíritu de la iniciativa, los hinchas y vecinos respetaron la consigna y el proyecto pudo llegar a diferentes sectores de Cipolletti.

Estadio Municipal

El acto de entrega se concretó el sábado en el Estadio Municipal, ubicado en el sector noreste de la ciudad al que llegaron desde diferentes lugares.

Igual, algunas de las prendas se llevarán de manera más directa a algunos sectores que no pudieron concurrir al espacio de calle Naciones Unidas.

Esta se trata de la primera etapa de la “misión por la pasión”. Con vistas al centenario que la institución celebrará el año próximo, los números de la campaña prometen multiplicarse para así alimentar el deseo que la camiseta de Cipo vuelva a estar entre las más elegidas por los niños que juegan en plazas o acuden a practicar algún deporte.