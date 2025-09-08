El libertario rionegrino que bancó a Milei tras la derrota, aunque cuestionó el entorno del presidente

Ariel Rivero, candidato a senador por Primero Río Negro y primer rionegrino en adherir a Javier Milei, rompió el silencio y apuntó con dureza contra el entorno del presidente tras el mal resultado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Del grupo de libertarios rionegrinos, el exintendente de Campo Grande fue el único que salió a respaldar públicamente al mandatario.

El candidato de Primero Río Negro criticó directamente a miembros del gabinete y a ciertos referentes del espacio que, a su juicio, no estarían “a la altura de las circunstancias”. Mencionó, por ejemplo, a Lule Menem, de estrecha relación con Karina Milei, y recordó cuando fue llamado a la Casa Rosada para incorporarse a La Libertad Avanza, y que rechazó por la presencia de Lorena Villaverde: "Todas estas cosas le hacen mal al proyecto de Milei".

Rivero también cuestionó la gestión de algunos temas sensibles, como la discapacidad y la corrupción en ciertos puestos del gobierno. “Dije públicamente que deberían separar del cargo a quienes estaban implicados en hechos de corrupción”, remarcó, y agregó que, de haber estado en el Congreso, habría apoyado leyes clave, como el presupuesto universitario o la ley de discapacidad, pero siempre con controles y auditorías estrictas.

En su análisis, Rivero sostuvo que la derrota electoral en Buenos Aires no significa que los argentinos quieran volver a modelos políticos anteriores. Por el contrario, insistió en que Milei logró avanzar en cuestiones importantes, aunque necesita rodearse de personas con vocación de poder, capacidad de diálogo y búsqueda de consensos con gobernadores para superar la herencia complicada del gobierno anterior.

Rivero remar que respalda las ideas de Milei pero denunció decisiones y candidatos que, según él, comprometen la credibilidad del proyecto a nivel provincial y nacional.