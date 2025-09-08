La Neuquinidad apuesta a una campaña limpia en Neuquén

La candidata a senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, confirmó que su espacio político no realizará pegatinas en columnas de alumbrado, pintadas en paredones ni colocación de corrugados o lonas en lugares no habilitados.

Esta decisión incluye zonas rurales, donde las lonas suelen desprenderse por el viento, generando contaminación y poniendo en riesgo a animales que pueden ingerir los materiales.

“Las vecinas y los vecinos de Neuquén eligieron en 2023 un cambio de la política tradicional. Nosotros escuchamos ese mensaje y lo vamos a respetar a lo largo de nuestra campaña”, expresó Corroza.

Continuidad de una política ambiental iniciada en 2023

La medida no es nueva. La Neuquinidad ya había firmado en 2023 un Manifiesto Ambiental junto a organizaciones juveniles, comprometiéndose a realizar una campaña con el menor impacto posible.

Durante aquellas elecciones provinciales, también se evitó el uso de propaganda que afectara el paisaje y se priorizó la utilización de espacios habilitados para la difusión de mensajes electorales.

Participación ciudadana y control

Corroza instó a los jóvenes y a la comunidad a alertar sobre posibles infracciones. “Pedimos que nos ayuden a controlar que esto no suceda. Queremos campañas responsables, sin derroche de recursos ni contaminación visual”, indicó la candidata.

¿Qué propone La Neuquinidad para esta campaña?