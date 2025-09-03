La Neuquinidad de Rolando Figueroa sumó al partido de Miguel Pichetto

El diputado nacional y presidente de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, formalizó este miércoles un acuerdo de "colaboración política y estratégica" entre su partido y la alianza La Neuquinidad de Rolando Figueroa para las elecciones legislativas de octubre.

El diputado nacional Miguel Pichetto confirmó el acuerdo formalizado entre su partido, Encuentro Republicano Federal, y el gobernador Rolando Figueroa, resaltando que la alianza apunta a fortalecer la gobernabilidad y el trabajo territorial: “Teníamos una idea de presentar candidatos propios, pero ante la convocatoria amplia y generosa del gobernador, decidimos integrarnos al proyecto político y acompañar el proceso de gestión”, explicó Pichetto en una conversación exclusiva con Mejor Informado.

Pichetto se refirió al gobernador de Neuquén, destacando su recorrido político y su experiencia en distintos cargos: “Conozco además su larga trayectoria política. Es un hombre que empezó de abajo y tengo un gran respeto por quienes comenzaron como intendentes, porque eso permite un aprendizaje sólido para la actividad política”, afirmó.

Pichetto señaló que Figueroa ha transitado todos los espacios institucionales: legislador, diputado nacional, vicegobernador e intendente, lo que lo prepara para asumir la gobernación con un alto nivel de experiencia: “Rolando Figueroa siempre dijo que se preparó para esto y lo ha logrado. Ha adquirido experiencia en todos los niveles institucionales y hoy está dedicado plenamente a gobernar la provincia”, subrayó.

Según detalló, la decisión de participar activamente con el gobernador se basa en criterios de unidad política y acción concreta en territorio:

“Nuestro partido aporta no solo visión de unidad, sino también trabajo en el territorio para acompañar los resultados del gobierno y fortalecer la gestión provincial”, afirmó.

Pichetto también valoró la dedicación de Figueroa a la defensa de los recursos y el desarrollo de la provincia, incluyendo infraestructura, turismo y Vaca Muerta: “Está viendo la política de turismo, el desarrollo de infraestructura y defendiendo a Neuquén en temas clave como las represas y el aumento de regalías. Rolando tiene claro cuáles son los objetivos estratégicos para la provincia”, indicó.

En este sentido, Pichetto destacó la claridad de visión y compromiso territorial del gobernador, señalando que se encuentra plenamente enfocado en Neuquén y no disperso en la política nacional:

“Me dice que no va mucho a Buenos Aires porque está dedicado a pleno a la provincia. Eso demuestra su compromiso y su capacidad para gobernar de manera efectiva”, afirmó.

Pichetto finalizó subrayando que la alianza política busca combinar la experiencia de su partido con la gestión de Figueroa, fortaleciendo los proyectos de gobierno y la presencia en el territorio: “Mi partido tiene una base más arraigada en el peronismo. Hay dirigentes e intendentes que han trabajado con nosotros y hoy colaboran directamente con la gestión de Figueroa, aportando experiencia y apoyo territorial”, señaló.

Pichetto concluyó que esta cooperación será clave para asegurar continuidad en la gestión, unidad política y resultados efectivos para los neuquinos.