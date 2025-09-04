La Neuquinidad comenzó desde el Norte su camino al Congreso de la Nación

Los candidatos a diputados y senadores por el frente de partidos que conduce Rolando Figueroa, La Neuquinidad, pusieron proa en su camino rumbo al Congreso de la Nación. Lo hicieron con un multitudinario acto que tuvo lugar, este jueves, en Chos Malal y que marcó el inicio de la campaña hacia las legislativas nacionales de octubre.

En presencia de vecinos de los 18 municipios y comisiones de fomento y de los referentes de los partidos que integran el frente, los candidatos subrayaron la necesidad de que la provincia cuente (en ambas cámaras) con representantes que defiendan su modelo de desarrollo equitativo y equilibrado.

Estuvieron los candidatos a senadores, Julieta Corroza, Juan Luis Ousset, María Laura Da Pieve y Gustavo Coatz Romer; como así también los candidatos a diputados Karina Maureira, Joaquín Perrén, María José Rodríguez, Jorge Alberti, Natalia Berra Suárez y Walter Erdozain Gómez.

Figueroa destacó que el acto de hoy “no fue cualquier reunión, sino el primer paso; como el primer paso que en su momento dio la gente del norte para construir la neuquinidad, porque este proyecto nació acá”. “Les agradezco a los que me han acompañado durante muchos años -por supuesto, Julieta y Pepé- pero también rescato a todos los que se han sumado y han entendido hacia dónde vamos”, subrayó.

“Créanme que la elección más importante que tenemos para la construcción del nuevo Neuquén es la del 26 de octubre”, dijo Figueroa y acotó que “no es una elección más”, porque La Neuquinidad enfrentará en las urnas al “sálvese quien pueda”; y lo hará con la convicción y certeza de que “si a Neuquén le va bien a la Argentina le irá bien”.

Conductor del frente de partidos, Figueroa también aludió a las clásicas dicotomías de los partidos nacionales y, con ello, a los comicios provinciales que el próximo domingo se realizarán, por cargos legislativos, en Buenos Aires. “¿De qué nos sirve a los neuquinos que se peleen unos con otros?, por cuestiones que nada tienen que ver con nosotros, con nuestra realidad”. “Siempre y de alguna forma han estado peleándose para beneficio propio”, advirtió.

“Creo que acá hemos diseñado entre todos nosotros una provincia totalmente diferente”, sostuvo. Y, tras subrayar el fortalecimiento de las empresas públicas al servicio de la población y la construcción de rutas (también de escuelas), planteó: “Somos nosotros los que buscamos las soluciones”.

“En Neuquén elegimos una forma de vivir totalmente diferente. En Neuquén nosotros elegimos trabajar como nosotros sabemos que debemos trabajar”, sostuvo y destacó que “acá hay personas de distintos partidos políticos”, que tiene como objetivo en común la defensa de la provincia.

Por su parte, Corroza señaló que se siente “muy honrada de encabezar esta lista”. Y, tras destacar que se encuentra entre quienes más recorrieron la provincia, señaló: “Lo que tengo es mucho amor por mi provincia; tengo conocimiento y aprendí al lado del mejor” y “ahora tenemos un modelo de gobierno que defender”.

“Creo que la defensa del modelo es lo que tenemos que tener allá”, en el Congreso de la Nación. “Nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden, porque nosotros podemos ser la voz que defienda la neuquinidad, y porque ese es el gran objetivo que tenemos”.

Destacó que la lista de La Neuquinidad, que irá a las urnas con el respaldo de un modelo que prioriza a la Educación, la Seguridad y la Salud -como de hecho lo ha demostrado- es “una lista genuina, transparente, trabajadora, y diversa”. “Podemos mirar a la gente a la cara y decirle: lo que Rolo se comprometió, lo cumplió”.

Ousset -también candidato a senador- destacó que fue muy importante haber realizado el acto inaugural en Chos Malal, “porque acá nació Neuquén, acá a unos kilómetros nació nuestro gobernador y acá nació La Neuquinidad”.

Subrayó que “siempre el norte estuvo postergado, pero ahora hicimos que la gente tuviera su voz y su representación en el gobierno de la provincia”. Y “ahora tenemos que dar un paso más, que es llevar esta voz al Congreso de la Nación, porque ¿Quién va a defender el empleo neuquino si no somos nosotros? ¿Quién va a defender el trabajo? ¿Quién va a defender la educación neuquina?”

“Les pedimos que nos ayuden, que nos empujen, que nos impulsen a llegar al Congreso de la Nación, porque les aseguro que no nos corrimos durante más de veinte años ni un milímetro de nuestros valores”, sostuvo y concluyó que “cuando los representantes de los partidos nacionales tienen que elegir entre Neuquén y sus partidos, siempre eligen sus partidos”, en cambio La Neuquinidad siempre priorizará a la provincia.