Mientras el Gobierno discute salarios en la función pública, ASSPUR convoca a asambleas en todos los hospitales

En paralelo a la reunión del Consejo de la Función Pública convocada por el gobierno de Río Negro para discutir salarios estatales, el sindicato ASSPUR – Asociación Sindical de Salud Pública – anunció una jornada de asambleas en todos los hospitales de la provincia. La medida se realizará este lunes 8 de septiembre al mediodía, en reclamo por la exclusión del gremio en las negociaciones salariales y por la falta de respuestas concretas a las demandas del sector. “Vuelven a decidir nuestros salarios a espaldas de los trabajadores de la salud”, denunció la secretaria general Cesira Mullally.

Desde ASSPUR señalaron que la situación salarial en el sistema de salud es crítica, con trabajadores que no alcanzan la canasta familiar total, deben recurrir al pluriempleo y enfrentan endeudamiento constante. “En Río Negro tenemos una realidad salarial alarmante. La mayoría de los trabajadores de la salud no alcanza la canasta familiar. Todo lo planteado por ASSPUR en la mesa de salud, el gobierno lo traslada al Consejo de la Función Pública, sin la participación de nuestro sindicato, pero con los sindicatos tradicionales”, expresó Mullally.

La convocatoria incluye asambleas simultáneas en hospitales de toda la provincia, con epicentro en el Hospital Zatti de Viedma, donde se realizará una concentración para exigir un salario de ingreso igual a la canasta familiar y la recomposición de la pirámide salarial. “Gobernador, no le pedimos un disparate. Le pedimos por la dignidad salarial, por la salud pública de todos los rionegrinos”, remarcó la dirigente gremial. El sindicato reafirmó su decisión de defender en la calle y en la función pública los derechos de los trabajadores del sistema sanitario.

ASSPUR sostiene que las mesas de negociación no han resuelto los temas urgentes planteados por el gremio, y que la salud no puede seguir esperando. “Estamos en unidad y en lucha, porque nuestras demandas son justas y urgentes. La dignidad no se negocia, la defendemos en unidad”, indicaron

Entre los principales reclamos figuran el salario inicial de $1.800.000, la recomposición de la pirámide salarial, y el reconocimiento de la situación crítica que atraviesan los trabajadores del sector.

-