Más de 60 carteles no autorizados y en malas condiciones fueron retirados de la vía pública en el contexto del plan de reordenamiento urbano impulsado por la Municipalidad de Cipolletti. La medida, ejecutada por la Secretaría de Fiscalización, se concentró principalmente en los accesos a la ciudad y tiene como objetivo ordenar y despejar el espacio aéreo, además de prevenir posibles incidentes.

El retiro incluyó carteles de grandes dimensiones y estructuras deterioradas que representaban un riesgo para los vecinos. También se avanzó en la fiscalización y control de la cartelería en la zona céntrica, donde se detectaron elementos sin autorización vigente o con permisos caducados.

Diego Zuñiga, secretario de Fiscalización, explicó que “son tareas que buscan brindar más seguridad a los vecinos y prevenir posibles incidentes. La semana pasada retiramos uno ubicado en Arturo Illia, camino al Tercer Puente. Vamos a seguir notificando y relevando carteles en mal estado de conservación o que no están autorizados por el municipio. Tenemos notificaciones enviadas sobre carteles en mal estado tipo banderas, por lo que la agenda de retiro continuará desarrollándose”.

Las acciones se incluyen en un relevamiento iniciado en febrero de 2024, cuando se constató una gran cantidad de cartelería sin autorización y con permisos vencidos. Desde entonces, se estableció un cronograma de retiro y notificación que se mantiene vigente, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y mejorar la seguridad urbana.

El municipio recordó que los interesados en realizar consultas o solicitar más información pueden comunicarse con la Dirección de Comercio al 449-4900 (Interno 1108), al número de WhatsApp corporativo 2994 12-1927, o dirigirse a la delegación municipal de calle Brentana 571, de lunes a viernes de 7 a 14 horas.