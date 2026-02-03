En Neuquén ya hay una nueva estación de servicio con la modalidad autodespacho. La misma es de YPF, ubicada en la Autovía Norte, y permite a los usuarios cargar su propia nafta, sin necesidad de playeros.

Javier Sandoval, jefe de la estación que implementó esto, explicó en diálogo con el móvil de Canal de Noticias 24/7 que el objetivo de la empresa es incentivar a los clientes a utilizar la app YPF para cargar la nafta y pagar. "Que sea reconocida como más que una aplicación, como billetera virtual".

Agregó que últimamente la app se está usando mucho para obtener beneficios y descuentos que se acumulan cada vez que pagas con ella. Sandoval explicó que en la aplicación están todas las indicaciones de como utilizarla y además los empleados están capacitados para ayudar a quienes no la conocen.

Se trata de la segunda estación autodespacho que tiene Neuquén Capital, ya que la primera fue la de calles Illia e Islas Malvinas. Una vez que el conductor llega debe escanear el código QR, elegir el producto que quiere y una vez que la aplicación te avise podes cargar. Cuando finalizás de cargar avisas en la app y en caso de necesitar facturación o ticket se solicita al vendedor.

Esta se ubica en la Autovía, a metros de Casimiro Gómez en dirección al oeste. Es un sector clave ya que por allí circulan los vehículos petroleros y los turistas que evitan la Avenida Mosconi cuando van o vuelven de la cordillera.

Sandoval reiteró que este servicio es solo para usuarios de la app YPF. Además, para despejar dudas, aclaró que la app no te deja activar otro combustible que no sea el que vos selecciones. "Si te equivocas tenes que equivocarte en la app y en el surtidor, está diseñado para que no haya errores".

Para quien quiera cargar su propia nafta sin correr riesgo, hay una caja de guantes al lado del surtidor, se agarra la pistola, se conecta y luego se arroja el guante utilizado en un tacho de residuos peligrosos. En cuanto a los celulares, solicitan no usarlos mientras se carga, por ello el cobro se hace previo al despacho.

