Mas allá de los vaivenes habituales que atraviesa el país, el turismo neuquino mantiene un buen nivel de movimiento. Así lo aseguró Alejandra Rosales, una de las titulares de Bairiki Viajes. Destacó, en diálogo con Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias, que los viajes siguen siendo una prioridad y que hoy el pasajero planifica con mayor anticipación.

“Se está moviendo bastante. El turismo siempre es atípico, ninguna temporada se parece a la otra. Todo tiene que ver con la situación del país, los impuestos y los vaivenes normales de cada año”, explicó Rosales al analizar el panorama actual.

La cordillera y el norte neuquino, los más elegidos dentro de la provincia

Entre los destinos internos, la cordillera neuquina vuelve a posicionarse como una de las grandes favoritas:

“En esta época la gente está eligiendo mucho la cordillera dentro de la provincia: Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Villa Pehuenia”, detalló la titular de la agencia.

A esto se suma el crecimiento sostenido del norte neuquino, una región que, según Rosales, viene ganando protagonismo desde hace varios años. “El norte neuquino desde hace tiempo tiene un auge importante”, señaló.

Bairiki Viajes trabaja este producto desde 2012, con salidas grupales acompañadas y paquetes cerrados:

“El transporte sale desde Neuquén en minibús y el alojamiento es en hosterías de la provincia, como Huinganco, Las Ovejas, Varvarco, y ahora también Manzano Amargo y Los Miches”, explicó.

Los viajes suelen organizarse para fines de semana y fines de semana largos, con estadías de tres o cuatro días, aunque algunos pasajeros optan por una semana completa. Entre los puntos más convocantes se destacan Domuyo, las Termas de Aguas Calientes y las lagunas de Epulafquen.

Brasil y el Caribe, líderes entre los destinos internacionales

En cuanto a los viajes al exterior, Rosales fue clara: “En lo que es playa, la vedette sigue siendo Brasil. Está muy bien posicionado entre diciembre y marzo, Carnaval y hasta Semana Santa”. Además, remarcó que el Caribe también registró un crecimiento importante en la demanda.

Una de las principales diferencias respecto a años anteriores es la forma de compra. “Hoy la gente compra con más anticipación. Ya están contratando viajes para abril, mayo, junio e incluso vacaciones de invierno”, explicó, marcando el cambio de comportamiento del pasajero.

Los formatos de viaje son variados y se adaptan a cada perfil. “Depende mucho del pasajero. Hay quienes prefieren viajar por su cuenta con movilidad propia, otros usan transporte de línea. En muchos casos reservamos alojamiento y excursiones”, señaló Rosales.

Los precios