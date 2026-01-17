La Municipalidad de Epuyén resolvió suspender el 32° Encuentro Provincial de Artesanos, una decisión atravesada por la preocupación y el difícil momento que vive la localidad en medio de los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina. La medida fue comunicada oficialmente a través de las redes del municipio, donde se pidió comprensión y acompañamiento a vecinos y visitantes.

El evento, previsto para los días 17 y 18 de enero, es uno de los encuentros culturales más importantes de la localidad y un punto de referencia para artesanos de Epuyén y de toda la región. Sin embargo, por segundo año consecutivo, la emergencia ígnea obliga a frenar su realización en plena temporada de verano.

Desde el municipio explicaron que la decisión se tomó en función de las complicadas circunstancias actuales que atraviesan Epuyén y las localidades cercanas, priorizando la seguridad de la comunidad y el trabajo de quienes están abocados a la emergencia. El mensaje oficial agradeció el apoyo recibido y destacó la importancia de acompañarse en un contexto que sigue siendo complejo.

En paralelo, se informó que el incendio en la zona de Puerto Patriada se encuentra totalmente contenido, mientras que el foco que afecta a Epuyén continúa activo y bajo monitoreo. La situación mantiene en alerta a toda la Comarca Andina y condiciona el desarrollo de actividades sociales, culturales y turísticas.

El Encuentro Provincial de Artesanos representa, cada año, un espacio de intercambio cultural y un impulso para la economía local. Su suspensión vuelve a reflejar el impacto profundo que los incendios forestales tienen en la vida cotidiana de la región, dejando un clima de tristeza e incertidumbre a la espera de que la emergencia pueda ser superada.