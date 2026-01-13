El mar vuelve a ser protagonista en Las Grutas. Según la tabla oficial difundida por el Servicio de Hidrografía Naval, entre este martes y el próximo fin de semana se registrarán mareas extraordinarias, con pleamares que superarán los siete metros y que, desde la semana próxima, pasarán la barrera de los ocho metros, un fenómeno que cambia por completo la dinámica de la playa.

En primer lugar, este martes ya marca el pulso de lo que viene. La segunda pleamar del día alcanzará los 7,50 metros a las 20.12, un nivel alto que reduce notablemente la franja de arena disponible y obliga a prestar atención a cada movimiento del mar.

Luego, el miércoles mantendrá una dinámica similar. Por la mañana, a las 8.46, el agua llegará a 7,11 metros, mientras que por la noche, a las 21.08, volverá a subir hasta 7,45 metros. Es decir, dos momentos del día donde el mar avanza rápido y sin demasiadas señales previas.

A medida que avanza la semana, los valores siguen escalando. El jueves la pleamar tocará los 7,49 metros a las 22, y el viernes por la noche se espera uno de los picos más altos, con 7,60 metros a las 22.46. Para muchos visitantes, estas cifras explican por qué “la playa desaparece” en cuestión de minutos.

Sin embargo, el sábado será el día más delicado del tramo inicial. A las 23.28, el mar alcanzará los 7,75 metros, el valor más alto de la semana. El domingo, en tanto, la pleamar principal se dará a las 12.02, con 7,50 metros, cerrando varios días de comportamiento extremo del océano.

Las mareas extraordinarias modificarán por completo la fisonomía de la playa en Las Grutas durante los próximos días.

La semana próxima el fenómeno se intensifica

El lunes 19 se espera una pleamar de 7,92 metros pasada la medianoche, y el martes 20 el mar ya superará los 8,10 metros. El miércoles y jueves seguirán en ascenso, hasta alcanzar 8,44 metros el viernes 23, uno de los niveles más altos previstos para este verano.

Este tipo de eventos, es frecuente en Las Grutas y no tiene que ver con lo que sucedió en Mar Chiquita. Se conoce como mareas extraordinarias y ocurre cuando se combinan factores astronómicos como la alineación del Sol, la Luna y la Tierra, sumado al perigeo lunar, el punto en el que la Luna está más cerca del planeta. El resultado es simple y contundente: pleamares más altas y bajamares más pronunciadas.

Por eso, desde el cuerpo de guardavidas insisten en extremar cuidados. Recomiendan respetar estrictamente el código de banderas, evitar zonas de piedra durante bajamar extrema, no ubicarse bajo los acantilados y no refugiarse en cuevas o grutas cuando el agua empieza a subir. El mar en Las Grutas es tan hermoso como impredecible.