El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, anunció la presentación de una denuncia penal contra las personas que protagonizaron hechos de violencia en la localidad de Las Grutas, donde inspectores municipales fueron agredidos y amenazados mientras realizaban sus tareas de control. La medida busca poner un límite claro a quienes intentan imponer zonas exclusivas o generar caos en la comunidad.

Además de la denuncia penal, el jefe comunal informó que se realizaron gestiones ante las autoridades provinciales y que, por decisión del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a partir de este martes arribará personal del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) a la zona. El objetivo es garantizar que todos los trabajadores puedan desarrollar sus tareas con libertad, orden, respeto y convivencia.

“Desde este Municipio defendemos firmemente a nuestros trabajadores y no vamos a permitir agresiones ni amenazas, como las que han sufrido nuestros inspectores, ni tampoco actitudes que pretendan imponer zonas exclusivas”, expresó Casadei al fundamentar la decisión.

Casadei subrayó que la presencia del COER permitirá reforzar la seguridad y brindar tranquilidad a vecinos y turistas, en un contexto de temporada estival donde la afluencia de visitantes multiplica la demanda de servicios y controles. “El objetivo es garantizar que todos los trabajadores puedan desarrollar sus tareas con libertad y poner un límite claro a quienes intentan generar caos y violencia en nuestra comunidad”, remarcó.

El intendente destacó: “No vamos a permitir que la violencia se instale como forma de presión. Las instituciones están para garantizar derechos y deberes, y el Municipio va a estar siempre del lado de sus empleados y de la comunidad”, agregó.

La llegada de personal especializado del COER se complementará con la coordinación de operativos de prevención junto a la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad, con el fin de asegurar que los espacios públicos sean compartidos en condiciones de respeto y sin privilegios indebidos.