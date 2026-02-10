River necesita respuestas rápidas tras la dura goleada sufrida ante Tigre en el Monumental, pero Marcelo Gallardo no está dispuesto a forzar tiempos ni nombres pesados. En la previa del duelo ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura, el entrenador tomó una decisión clave: Franco Armani no será parte de la convocatoria y su regreso al arco volverá a esperar.

El Pulpo, capitán y referente del plantel, continúa entrenándose con el grupo, pero todavía no recibió el alta médica definitiva. Por ese motivo, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo y mantener la prudencia, aun en un contexto de necesidad futbolística.

De esta manera, Santiago Beltrán volverá a ser el arquero titular en La Paternal, tal como ocurrió durante el desarrollo del torneo, mientras que Ezequiel Centurión ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Además de la baja de Armani, Gallardo deberá realizar al menos una modificación obligada. Fausto Vera fue expulsado ante Tigre y deberá cumplir una fecha de suspensión, lo que abre la puerta para el ingreso de Galoppo en el mediocampo. En defensa, Marcos Acuña aparece como una alternativa concreta para reemplazar a Matías Viña.

En ofensiva, tampoco se descartan retoques. El bajo rendimiento de Salas y Colidio dejó dudas y el entrenador analiza variantes para encontrar mayor peso en los metros finales.

Con este panorama, todo indica que el regreso de Armani se producirá recién en el cruce ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, programado para el martes 17 de febrero en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis.

River irá a La Paternal con cambios, pero con una idea clara: recuperar solidez sin hipotecar a su arquero bandera. El Pulpo espera. Gallardo también.