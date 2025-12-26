Un álamo de gran porte cayó sobre dos autos estacionados en la calle Amancay, a pocos metros de la avenida Koessler, generando daños materiales y obligando a un rápido operativo preventivo.

Operativo de Protección Civil

En el lugar trabajan Protección Civil junto a Guardas Ambientales, con tareas orientadas a:

Despejar la calzada

Retirar ramas y restos del árbol

Asegurar la zona para evitar nuevos riesgos

No se registraron personas heridas, según la información oficial.

Alerta amarillo por fuertes vientos en Neuquén

El incidente se produjo en el contexto del alerta amarillo por vientos que afecta a la localidad y a toda la provincia de Neuquén.

Ráfagas previstas

De acuerdo a los organismos de emergencia, se esperan:

Vientos sostenidos de 40 km/h

Ráfagas superiores a 60 km/h

Picos que podrían alcanzar los 100 km/h

Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de árboles, voladuras y otros incidentes en zonas urbanas y rurales.

Recomendaciones a la comunidad

Desde los organismos municipales reiteraron una advertencia clave ante el contexto climático.

Prevención de incendios

Se solicita a la población: