Un álamo de gran porte cayó sobre dos autos estacionados en la calle Amancay, a pocos metros de la avenida Koessler, generando daños materiales y obligando a un rápido operativo preventivo.
Operativo de Protección Civil
En el lugar trabajan Protección Civil junto a Guardas Ambientales, con tareas orientadas a:
-
Despejar la calzada
-
Retirar ramas y restos del árbol
-
Asegurar la zona para evitar nuevos riesgos
No se registraron personas heridas, según la información oficial.
Alerta amarillo por fuertes vientos en Neuquén
El incidente se produjo en el contexto del alerta amarillo por vientos que afecta a la localidad y a toda la provincia de Neuquén.
Ráfagas previstas
De acuerdo a los organismos de emergencia, se esperan:
-
Vientos sostenidos de 40 km/h
-
Ráfagas superiores a 60 km/h
-
Picos que podrían alcanzar los 100 km/h
Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de árboles, voladuras y otros incidentes en zonas urbanas y rurales.
Recomendaciones a la comunidad
Desde los organismos municipales reiteraron una advertencia clave ante el contexto climático.
Prevención de incendios
Se solicita a la población:
-
No utilizar maquinarias que puedan generar chispas
-
Evitar actividades que puedan provocar focos ígneos
-
Circular con precaución y evitar zonas arboladas durante las ráfagas más intensas