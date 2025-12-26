El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento que alcanza a todo el territorio de la provincia de Neuquén durante este viernes. El aviso advierte por vientos fuertes del oeste y sudoeste, con velocidades sostenidas elevadas y ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora de manera puntual.

Según el organismo nacional, el fenómeno estará vigente durante la tarde y la noche del viernes en la mayor parte de la provincia, mientras que en sectores de la cordillera el alerta también se mantiene. En Neuquén Capital, el viento será uno de los protagonistas del día. Durante la jornada diurna soplará desde el oeste a 55 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 67 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sudoeste, con una velocidad cercana a los 59 km/h, manteniendo ráfagas de igual intensidad.

Cómo estará el viento durante el fin de semana

De cara al sábado, el pronóstico indica sol radiante durante el día y cielo despejado por la noche. La temperatura máxima será de 32 grados y la mínima de 13 grados. El viento, si bien seguirá presente, perderá intensidad: soplará desde el sudoeste a 32 km/h durante el día y a 25 km/h por la noche, con ráfagas de hasta 46 km/h.

Para el domingo, se espera cielo parcialmente nublado durante el día y despejado por la noche. Las temperaturas continuarán elevadas, con una máxima de 33 grados y una mínima de 13. Los vientos serán más moderados, con velocidades de 22 km/h durante el día y un leve incremento nocturno al oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 46 km/h.

Inicio de semana con calor y viento persistente

El lunes llegará con sol radiante durante el día y cielo despejado por la noche. La temperatura seguirá en ascenso, con una máxima de 36 grados y una mínima de 14 grados. El viento soplará desde el sudoeste a 30 km/h durante el día, con ráfagas de 35 km/h, y se intensificará por la noche, alcanzando 34 km/h con ráfagas de hasta 54 km/h.

Finalmente, el martes mantendrá el tiempo caluroso y estable, con 35 grados de máxima y 15 de mínima. El viento continuará del sudoeste, con velocidades de 32 km/h durante el día y 30 km/h por la noche, acompañado de ráfagas que podrían llegar a los 48 km/h.