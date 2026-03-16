Andrea Confini: “Tenemos como política el desarrollo regional para que el país crezca”

La directora titular de YPF, Andrea Confini estuvo presente en la inauguración del Instituto Vaca Muerta, en las instalaciones del Polo Tecnológico de Neuquén capital. Al hablar con los medios, se refirió a la importancia que tendrá para el desarrollo hidrocarburífero en la región.



“Todo esto tiene que ver con un crecimiento muy grande y una significación importante en lo que es la Norpatagonia. Cuando uno habla de Vaca Muerta, de la misma manera que lo dicen Rolo (Figueroa) y Alberto (Weretilneck), es solamente una roca, y faltaba una decisión política de poder acompañar al sector privado para este realice las inversiones necesarias para poder monetizar el proyecto, hoy vemos cómo se empieza a desarrollar lo que es la extracción de gas y petróleo, también la posibilidad de exportación de desarrollo a través de los puertos de Río Negro, este instituto nos va a beneficiar a todos”, manifestó la funcionaria en primer lugar.



Además afirmó: “Desde Río Negro el Gobernador expuso en dos ámbitos distintos, yo también lo hice en Cancillería, el sector privado está muy interesado en poder conocer lo que pasa en la Provincia en lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Tenemos como política el desarrollo regional, necesitamos que el país crezca, consolidar la seguridad jurídica, económica, una política de Estado para poder desarrollar proyectos que duran 20 años, debemos velar por los intereses de los rionegrinos”.



Y cerró en relación al proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en Río Negro: “Está en construcción el oleoducto y el gasoducto también, estamos trabajando en conjunto con las empresas sobre los permisos. Ha generado muchos puestos de trabajo, calificación de empleos, desarrollo de proveedores, hay 500 obreros que hoy están en categoría de oficiales”.

Participaron de la inauguración del centro de formación los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro); el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido; el presidente de YPF, Horacio Marín; y en representación del Gobierno nacional la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

