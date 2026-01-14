Personal de la División Delitos Ambientales con colaboración de efectivos de la División Montada y Canes de la Policía de Neuquén rescataron en San Patricio del Chañar a dos caballos que presentaban signos de desnutrición y falta de cuidado. Los uniformados actuaron luego de recibir un alerta sobre un equino en estado de abandono.

La denuncia informaba sobre una yegua adulta de pelaje alazán que se encontraba en una chacra deshabitada sobre la Ruta 7, entre San Patricio del Chañar y Añelo. Tras obtener la orden de allanamiento, se dirigieron hacia el terreno y allí constataron que no había moradores.

Los efectivos policiales advirtieron que, además de la yegua, también había otro caballo, un macho de pelaje zaino. Ambos equinos presentaban múltiples heridas, signos de desnutrición severa y articulaciones inflamadas, además de miasis y cascos en mal estado.

Los animales recibieron asistencia veterinaria en el lugar, y fueron trasladados con la colaboración del personal de la División Montada y Canes para su resguardo y cuidado.

