A pedido del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño vetó la ordenanza promulgada días atrás en el Concejo Deliberante por la cual se incrementaron en un 80% los salarios de la planta política de la Municipalidad.

Los argumentos que esgrimió al jefe comunal patagónico en el documento al cual tuvo acceso MejorInformado.

“Que, el mencionado proyecto buscaba remarcar las jerarquías estipuladas en el Artículo 35° de la Carta Orgánica Municipal, entendiendo que el salario de bolsillo del escalafón más alto del personal municipal supera en más del doble al de todos los cargos políticos”.

“Que, en virtud del análisis macroeconómico y las proyecciones compartidas por el Gobierno Provincial este Municipio no presenta autonomía económica suficiente para afrontar dicha erogación”.

“Que, se considera prioritario continuar con las obligaciones vinculadas a dotar de servicios e infraestructura a nuestra ciudad”.

“Que, es necesario hallar un mecanismo adecuado y progresivo para reconocer y ofrecer una remuneración adecuada a la planta política y profesional”.

“Que, en tal sentido se debe realizar 1a norma legal que deje sin efecto la aplicación de la Ordenanza N° 3.797/25”.

“Que, según lo establecido en nuestra Carta Orgánica, Segunda Parte Gobierno Municipal TÍtulo I Poderes del Gobierno Municipal- Capítulo II Departamento Ejecutivo -Atribuciones y deberes Artículo 36. Serán atribuciones y deberes del Intendente:... b) Promulgar, publicar y ejecutar las ordenanzas y reglamentarlas cuando fuere necesario; c) Ejercer el derecho de veto y promulgación parcial en la forma prevista en esta Carta Orgánica. Iniciar ordenanzas, proponer la modificación o derogación de las existentes e imprimirles trámite de 'urgencia"”.