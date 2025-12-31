El 31 de diciembre, último día del año, vuelve a instalar la pregunta en cada casa neuquina: ¿se podrá festejar al aire libre? Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima acompañará el cierre de 2025 con condiciones mayormente estables y sin lluvias significativas en la provincia.

Calor y cielo despejado en Neuquén capital

En la ciudad de Neuquén, el fin de año llegará con cielo despejado y temperaturas elevadas durante la tarde. Las máximas oscilarán entre los 30 y 33 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre 15 y 17 grados. El viento será leve a moderado y no se esperan fenómenos que compliquen los festejos.

Con el correr de la noche, el descenso térmico será gradual, por lo que la mesa afuera aparece como una opción firme, al menos hasta pasada la medianoche.

Cordillera: clima estable, pero fresco

En la zona cordillerana, el último día del año se presentará con temperaturas más moderadas y algo de nubosidad, aunque sin precipitaciones. Las máximas rondarán entre 20 y 24 grados, y las mínimas descenderán a valores de 7 a 10 grados.

Si bien el tiempo será estable, el ambiente más fresco hará necesario sumar abrigo para quienes elijan celebrar al aire libre, especialmente durante la noche y la madrugada.

Centro y norte de la provincia

En el centro neuquino, el pronóstico indica una jornada mayormente despejada, con temperaturas máximas de 28 a 31 grados y mínimas de 12 a 14 grados, condiciones favorables para reuniones al aire libre tanto por la tarde como por la noche.

El norte de la provincia será una de las zonas más calurosas del 31 de diciembre. Allí se esperan máximas de entre 32 y 35 grados, con mínimas de 14 a 16 grados. El tiempo será seco y estable, por lo que se recomienda buscar sombra durante la tarde y aprovechar el alivio térmico nocturno para los festejos.

Sin alertas ni lluvias para el cierre del año

El SMN anticipa que no habrá lluvias generalizadas ni alertas meteorológicas en Neuquén durante el último día del año. El calor se hará sentir en el Alto Valle, el centro y el norte, mientras que la cordillera tendrá un cierre más fresco, pero sin sobresaltos.

Con este panorama, todo indica que la mesa afuera será posible en gran parte de la provincia, con la recomendación de adaptar el abrigo según la región y la hora del brindis. El clima acompaña para despedir el año con tranquilidad y recibir el Año Nuevo sin sobresaltos.