Con motivo de las condiciones climáticas previstas para esta semana en la provincia del Neuquén, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que este martes se registró inestabilidad y granizo en distintos puntos del territorio neuquino.

“Ayer tuvimos caída de granizo y lluvias de variada intensidad, con aumento de viento entre 60 a 70 kilómetros en cercanías de Rincón de los Sauces y áreas petroleras”, detalló Cruz y agregó que “hoy (miércoles) tenemos la inestabilidad marcada en todo lo que es el corredor de la ruta 237 desde Villa El Chocón, Picún Leufú, hacia sectores cercanos de Arroyito. Toda la franja hacia Plaza Huincul, Cutral Co, puede tener algo de inestabilidad con formación de tormentas aisladas”.

Indicó que “a partir del jueves -inclusive el viernes, sábado y domingo- se registrará un marcado ascenso de la temperatura con inestabilidad. Habrá grandes posibilidades de formación de tormentas en gran parte de la provincia, tanto en la zona Norte, sectores de Vaca Muerta, Confluencia, Comarca Petrolera, como así también en sectores cercanos a Zapala, Aluminé, Villa Pehuenia y Picún Leufú”.

Cruz advirtió que “las tormentas son mucho más fuertes que las lluvias convencionales. Se caracterizan por ser de origen esporádico, o sea que pueden provocar mucha caída de agua en poco tiempo, caída de granizo, actividad eléctrica, lo que nos pone en una situación de monitoreo constante a través del Sistema Provincial de Manejo del Fuego por posibles incendios”.

Brindaron recomendaciones para tener en cuenta

En este sentido, el director provincial de Defensa Civil sugirió recomendaciones a tener en cuenta para estos días. “Es importante, siempre, mantenerse informados tanto por los medios oficiales del servicio meteorológico como a través de Vialidad Nacional y Vialidad Provincial para el estado de las rutas”, remarcó.

Agregó que “extremar los cuidados, siempre conducir con un vehículo en condiciones, tomar la precaución de dar aviso a los familiares sobre el recorrido que se va a realizar, contar con ropa acorde a la temporada, mantener las luces encendidas, circular a las velocidades permitidas y respetar las indicaciones del personal de Seguridad Vial y de Policía”.

Por último, recordó que “está terminantemente prohibido hacer fuego en lugares no habilitados, para eso se debe consultar en cada municipio en Fauna o el Sistema Provincial de Manejo del Fuego”.