El incendio de un colectivo ocurrido este martes por la mañana en pleno centro de Plottier no terminó cuando se apagaron las llamas. A horas del siniestro, las consecuencias siguen afectando a vecinos, comerciantes y automovilistas, en una jornada marcada por el calor, los cortes de servicios y el malestar generalizado.

Si bien la circulación ya fue habilitada, el colectivo incendiado continúa en el lugar y hay personal trabajando, por lo que se pide transitar con extrema precaución.

Evacuación a tiempo y un incendio que avanzó en minutos

El hecho ocurrió alrededor de las 8:50, cuando la unidad transportaba a unas 15 personas. El jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, explicó en diálogo con la AM550 que la rápida reacción del conductor fue determinante para evitar una tragedia.

Según relató, el chofer advirtió humo y un fogonazo en la zona cercana a su puesto y, en cuestión de minutos, decidió evacuar a todos los pasajeros. Poco después, el colectivo quedó completamente envuelto en llamas. No se registraron heridos ni víctimas fatales.

"El colectivo esta hecho de fibra de vidrio, plásticos, todo es combustible, podría haber pasado a mayores porque en 2 minutos ya estaba envuelto en llamas", advirtió el bombero y felicitó al chofer y su rápido accionar que salvo vidas.

El origen del fuego todavía no fue determinado y deberá ser peritado. Mansilla aclaró que hablar de causas en esta instancia sería prematuro.

Fuego, cables y servicios interrumpidos

Las llamas no solo consumieron la unidad, sino que también alcanzaron cables de electricidad, internet y televisión. El impacto fue inmediato: se interrumpió el suministro eléctrico y los servicios de conectividad en parte del barrio San Martín.

"Frente al incendio hay un seccionador de transformadores y ahora deben hacer tareas de mantenimiento y reparación de las líneas", dijo Mmansilla.

Desde la Cooperativa de Electricidad de Plottier informaron que personal técnico trabaja en la zona para reparar las líneas de media tensión que resultaron dañadas. Las tareas continúan para normalizar el servicio en el menor tiempo posible.

Calle habilitada, pero con trabajos en marcha

Tras el operativo de emergencia, la calle donde ocurrió el incendio fue cortada de manera preventiva. Con el correr de las horas, la circulación fue habilitada nuevamente, aunque el colectivo incendiado aún no fue retirado.

En el lugar permanecen cuadrillas de mantenimiento y personal de emergencia, lo que obliga a circular con cuidado. La presencia del vehículo calcinado en plena arteria céntrica sigue siendo una imagen que genera bronca y preocupación.

Más intervenciones y una ciudad bajo presión

El jefe de Bomberos también advirtió sobre el contexto en el que se dio el incendio. En lo que va de enero, el cuartel ya registró 31 intervenciones de emergencia, un número que refleja un promedio diario en aumento.

Plottier creció y hoy enfrenta una demanda constante de respuestas ante situaciones críticas. En medio del verano, con altas temperaturas y mayor circulación de personas, el episodio dejó al descubierto no solo un hecho grave, sino también el impacto que puede tener en la vida cotidiana de toda una ciudad.

“Es más alto el promedio de intervenciones diarias, hay muchas intervenciones diarias y nos preocupa”, lamentó Mansilla.



gacetilla de la cooperativa de electricidad

Mientras se avanza con las reparaciones y se espera el retiro de la unidad incendiada, Plottier intenta volver a la normalidad, con el calor encima y la sensación de que el susto pudo haber sido mucho peor.