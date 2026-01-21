Neuquén se prepara para un miércoles de esos que se sienten antes de salir de casa. El calor intenso dominará gran parte del día en valles, meseta y cordillera, con temperaturas elevadas y aire cálido persistente. Recién hacia la noche podría aparecer un alivio parcial, aunque con inestabilidad y posibles tormentas dispersas.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa sol pleno durante la jornada y advierte que el cierre del día podría traer cambios, con viento más intenso y condiciones inestables en varias localidades.

Neuquén capital: sol implacable y 38 grados

La capital neuquina tendrá un miércoles a pleno sol, con una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 13. El cielo se mantendrá despejado durante el día y la noche. El viento soplará del sudoeste, rotará al sudeste y alcanzará su mayor intensidad por la noche, con ráfagas de hasta 44 km/h.

Añelo: calor fuerte y alerta nocturna

En Añelo se espera una jornada de cielo despejado que pasará a inestable hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 37 grados. El viento ganará protagonismo en horas nocturnas, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Zapala: calor moderado, pero persistente

Zapala presentará un día mayormente soleado, con una máxima de 32 grados y una mínima de 11. El viento del sudoeste aumentará su intensidad hacia la noche, con ráfagas de hasta 35 km/h.

Cordillera: verano más amable

En San Martín de los Andes el clima será mucho más llevadero. Se espera cielo despejado durante todo el día, con una máxima de 24 grados y una mínima de 2. El viento del oeste tendrá ráfagas de hasta 31 km/h durante el día y perderá fuerza por la noche.

Villa La Angostura tendrá condiciones similares, con cielo despejado, una máxima de 23 grados y una mínima de 3. El viento soplará del oeste y noroeste, con ráfagas de hasta 27 km/h.

Norte neuquino: sol y calor firme

En Chos Malal, el miércoles se presentará con sol radiante y cielo despejado. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados y la mínima será de 6. El viento se mantendrá constante durante todo el día y la noche, con ráfagas de hasta 29 km/h.

Un día para cuidarse… y aprovechar

El panorama combina calor extremo, viento y posibles tormentas hacia el final del día. Hidratación, protección solar y evitar la exposición en las horas más intensas serán claves. El verano aprieta, pero también invita: el desafío será atravesar el miércoles sin derretirse y, si se puede, disfrutarlo.