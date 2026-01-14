Daniel Beroiza lleva 25 años dedicándose al paseador de perros, una profesión que comenzó como una forma de trabajo temporal tras terminar la escuela y que se convirtió en su gran pasión. "Empecé con uno solo, pensaba que iba a ser algo pasajero, pero acá sigo, 25 años después", cuenta con una sonrisa.

Su recorrido diario arranca desde su casa en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén, pasando por el centro, subiendo hasta la Plaza de las Banderas y regresando por el mismo camino. Un recorrido que realiza con hasta 20 perros bajo su responsabilidad, y que le permite conocer a fondo las costumbres y personalidades de cada uno.

El trabajo de Daniel implica más que solo pasear a los animales; cada día se convierte en una rutina de confianza tanto para los perros como para sus dueños. "Tengo la llave de todas las casas, entro, saco los perros, los paseo y luego los regreso", explicó.

Si bien no ve a algunos dueños, ya que la comunicación se maneja por WhatsApp, la relación con los perros es siempre directa. "Algunos están de vacaciones y ahora solo tengo 15, pero siempre me llaman para sumarse nuevos", comentó.

Entre los más traviesos, está Merlín, un perro que, según Daniel, "es el picaflor del grupo", siempre molestando a las perras. Además, los paseos se ajustan a las condiciones climáticas; en los días de mucho calor, Daniel acorta los recorridos para evitar que los perros se fatiguen demasiado.

A lo largo de los años, Daniel logró formar una clientela estable, cuyos perros lo esperan ansiosos cada día. "La mayoría de los perros ya se acostumbraron a caminar, aunque a veces se pelean entre ellos, pero por lo general, se evita", dice Beroiza.

"Todos me conocen, los chicos del ejército, la gente que anda corriendo, siempre me saludan", comenta. El costo de sus servicios varía entre 120 mil y 150 mil pesos, dependiendo del tiempo y el lugar, y en su mayoría, los paseos duran entre una y dos horas.

"Algunos perros, como Tomás, que es el más viejito, tardan un poco más, pero se cansan rápido y terminan agotados, durmiendo todo el día", concluyó Daniel.