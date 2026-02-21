Después de tres jornadas de búsqueda intensa en la zona cordillerana, Salvador Álvarez Cano fue hallado con vida este viernes en un sector cercano a la Ruta Nacional 237. El operativo terminó pasado el mediodía, cuando lograron ubicarlo y trasladarlo a un lugar seguro para su evacuación aérea.

La búsqueda había comenzado luego de que su Volkswagen Gol Trend blanco apareciera abandonado a la vera de la ruta. El auto tenía el baúl abierto, la llave puesta y pertenencias en el interior. La escena generó preocupación inmediata y activó un despliegue amplio en una región marcada por ríos, cerros y zonas de difícil acceso.

Una pista que cambió el rumbo

El segundo día fue decisivo. Un vecino dijo haber visto movimientos en la margen opuesta del río Limay. Ese dato fue revisado con cámaras de una vivienda del otro lado del río y permitió confirmar que el joven estaba en jurisdicción de Río Negro.

Más tarde, los perros de búsqueda marcaron presencia en el sector y dos voluntarios del Grupo de Búsqueda y Rescate de Villa La Angostura cruzaron el curso de agua. Detectaron huellas recientes en un área compleja, con pendientes y vegetación cerrada. Con la caída de la noche, se decidió esperar al amanecer para avanzar con mayor precisión.

Despliegue aéreo y cierre del operativo

Este viernes se ejecutó la etapa final bajo la conducción del comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Seguridad Lagos del Sur, junto al comisario inspector Miguel Poblete. Un helicóptero provincial trasladó al grupo especial GEOP hacia las zonas altas, mientras equipos terrestres avanzaban desde la base.

Cerca de las 14 se produjo el contacto auditivo con el joven. Minutos después fue asistido en el lugar y preparado para la evacuación. Allí realizaron la primera atención médica para estabilizarlo antes del traslado aéreo al hospital de San Martín de los Andes.

En el operativo participaron también Prefectura Naval Argentina, el Servicio Aéreo Provincial, rescatistas de Junín de los Andes, personal de la Comisaría 28, efectivos de la Comisaría 51 y Seguridad Vial Nacional. Vecinos de la zona colaboraron con embarcaciones para facilitar los cruces sobre el río.