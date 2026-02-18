¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
FOGATA PROHIBIDA

Sorprendieron a una pareja de Comodoro Rivadavia que inició una fogata en plena emergencia ígnea

Dos personas fueron demoradas tras instalar una carpa y encender fuego en un sector prohibido de El Bolsón. La intervención policial se produjo luego de la denuncia de testigos, en el marco de la emergencia ígnea que rige en Río Negro

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 10:21
Los infractores, oriundos de Comodoro Rivadavia, habían instalado una carpa debajo de un puente y fueron sorprendidos encendiendo fuego

Una pareja procedente de Comodoro Rivadavia fue demorada en El Bolsón, luego de ser sorprendida mientras encendía una fogata en la ribera del río Quemquemtreu, en un sector rodeado de abundante vegetación. El hecho fue advertido por vecinos que observaron una columna de humo y dieron aviso inmediato al 911.

Personal de la Comisaría 12 acudió al lugar y constató la infracción, en el contexto de la emergencia ígnea que prohíbe encender fuego en toda la provincia de Río Negro. Los infractores habían instalado una carpa debajo de un puente, a pocos kilómetros del centro de El Bolsón. Al momento de la intervención policial, se encontraban acompañados por una menor de edad, quien quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Ambos adultos fueron trasladados a la unidad policial y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para determinar responsabilidades. La Policía de Río Negro recordó que la emergencia ígnea continúa vigente y que cualquier conducta que implique riesgo de incendio será sancionada.

Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir focos ígneos, especialmente en zonas de alta peligrosidad. Se reiteró el pedido de no encender fogatas ni realizar quemas en espacios públicos o privados, y de dar aviso inmediato ante cualquier columna de humo.

La Policía de Río Negro intervino en la ribera del río Quemquemtreu tras la denuncia de vecinos que observaron humo en la zona

La intervención policial es parte de los operativos de control que se realizan en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reducir la posibilidad de incendios forestales en un contexto de condiciones climáticas adversas. La presencia de patrullajes y la respuesta rápida a las denuncias ciudadanas buscan reforzar la prevención y garantizar mayor seguridad en áreas naturales.

