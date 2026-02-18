Una pareja procedente de Comodoro Rivadavia fue demorada en El Bolsón, luego de ser sorprendida mientras encendía una fogata en la ribera del río Quemquemtreu, en un sector rodeado de abundante vegetación. El hecho fue advertido por vecinos que observaron una columna de humo y dieron aviso inmediato al 911.

Personal de la Comisaría 12 acudió al lugar y constató la infracción, en el contexto de la emergencia ígnea que prohíbe encender fuego en toda la provincia de Río Negro. Los infractores habían instalado una carpa debajo de un puente, a pocos kilómetros del centro de El Bolsón. Al momento de la intervención policial, se encontraban acompañados por una menor de edad, quien quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Ambos adultos fueron trasladados a la unidad policial y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes para determinar responsabilidades. La Policía de Río Negro recordó que la emergencia ígnea continúa vigente y que cualquier conducta que implique riesgo de incendio será sancionada.

Las autoridades remarcaron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir focos ígneos, especialmente en zonas de alta peligrosidad. Se reiteró el pedido de no encender fogatas ni realizar quemas en espacios públicos o privados, y de dar aviso inmediato ante cualquier columna de humo.

La intervención policial es parte de los operativos de control que se realizan en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reducir la posibilidad de incendios forestales en un contexto de condiciones climáticas adversas. La presencia de patrullajes y la respuesta rápida a las denuncias ciudadanas buscan reforzar la prevención y garantizar mayor seguridad en áreas naturales.