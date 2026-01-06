Una inusual situación sorprendió esta mañana a los vecinos, conductores y peatones que transitan por la zona del balneario de Valentina Sur. En la zona se vio una gran bandada de gansos, que salen del agua y copan el espacio verde, utilizado por turistas y visitantes.

El video, captado por Mejor Informado, muestra a una gran bandada cruzando la calle lindera al balneario, obligando a que los automóviles deban frenar la marcha para dejarlos pasar. Una vez que pasa uno, comienzan a cruzar todos por lo cual los conductores deben frenar.

Cada vez que un ganso sale del agua, el resto de la bandada lo sigue. Esta pequeña interrupción al tráfico, aunque inesperada, ha sido recibida con paciencia, ya que se trata de un espectáculo que sorprende a quienes lo presencian.

Los gansos, animales conocidos por su habilidad para volar en bandadas perfectamente organizadas, también muestran esta estructura jerárquica en tierra. En el balneario, se puede ver cómo los gansos siguen un patrón de la especie: un ganso guía a los demás y, de manera ordenada, todos cruzan la calle. Este comportamiento refleja la naturaleza social de estas aves, que se ayudan mutuamente para desplazarse de forma eficiente.

Además de su facilidad para nadar y volar, en el balneario de Valentina Sur se los ve muy cómodos caminando. Aunque los expertos en comportamiento animal explican que los desplazamientos suelen deberse a migraciones, en este caso no parece tratarse de ello, sino más bien de una rutina de desplazamiento en su hábitat, que ha sido invadido por humanos y civilización.

Cómo suelen comportarse frente a humanos

Cabe destacar que el comportamiento de estos animales con las personas puede ser agresivo si se intenta tocarlos o ahuyentarlos, por lo cual en caso de verlos se recomienda no acercarse y dejarlos cruzar o pasar. Su forma de actuar puede ser más violenta en la época reproductiva, ya que emiten sonidos fuertes frente a la presencia de otros animales o personas.

Sin embargo los gansos suelen adaptarse con facilidad a la presencia humana. En espacios verdes, balnearios o áreas cercanas a caminos, pueden mostrarse confiados, especialmente si no son molestados. Por eso no es raro que crucen calles como en este caso, manteniendo la cohesión del grupo.

Su hábitat natural son lagos, estanques, bahías, marismas, campos. Aunque no es siempre así, ya que utilizan distintos hábitats en distintas regiones; siempre anida cerca del agua y pasa el invierno en zonas de alimentación a poca distancia del agua.

Para evitar incidentes, como recomendaciones se sugiere: no tocarlos, mantener distancia, no gritarles ni hacer movimientos bruscos, no alimentarlos, alejarse en caso de que hagan ruidos fuertes, en caso de conducir frenar y detenerse.

Este fenómeno muestra cómo la fauna local se adapta y se integra a los espacios urbanos. Su río y su costa ha quedado copada por el avance de la sociedad, quienes han desplazado sus actividades recreativas y sociales hacia su territorio, demostrando con esta acción que ellos también viven allí.